हरियाणा: पढ़ाई के लिए जमीन बेची, लाखों खर्च किए, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनते ही पत्नी ने पति को छोड़ा

हरियाणा के पलवल में पति-पत्नी विवाद का मामला सामने आया है. पीतम का आरोप है कि उसने पत्नी प्रीति की नौकरी के लिए लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया. वहीं, प्रीति ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि पति इनसिक्योर है और उस पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है. मामला शिकायत स्तर पर है.

पति ने मीडिया के सामने पूरी कहानी बताई- (Photo: Screengrab)
पति ने मीडिया के सामने पूरी कहानी बताई- (Photo: Screengrab)

हरियाणा के पलवल जिले से पति-पत्नी के बीच विवाद का एक नया मामला सामने आया है. बडोली गांव के रहने वाले पीतम नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी पत्नी की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करवाई, लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगने के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया.

आर्य समाज मंदिर में हुई थी शादी
पीतम ने बताया कि साल 2021 में उसकी मुलाकात प्रीति से उसकी लाइब्रेरी में हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और जनवरी 2023 में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. शादी के बाद कुछ समय वे प्रीति के मायके में रहे और फिर पलवल में किराए पर रहने लगे.

नौकरी की तैयारी के लिए बेची लाइब्रेरी
पीतम का आरोप है कि प्रीति की नौकरी की तैयारी के लिए उसने अपनी लाइब्रेरी और जमीन का हिस्सा बेच दिया. खर्च अधिक होने के कारण उसने हर संभव मदद की. प्रीति ने दिल्ली पुलिस में अप्लाई किया और टेस्ट पास करने के बाद फरवरी 2024 में ट्रेनिंग के लिए चली गई.

ट्रेनिंग के बाद मायके लौट गई पत्नी
पीतम का कहना है कि फरवरी 2025 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रीति सीधे मायके लौट गई और उसे साथ चलने से मना कर दिया. यहां तक कि परिजनों ने भी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया और कहा कि वह दूसरी शादी कर ले. पीतम ने पत्नी पर धमकी देने और पुलिस के जरिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है.

पत्नी प्रीति ने क्या कहा?
वहीं, पत्नी प्रीति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. प्रीति का कहना है कि पति उस पर जबरन शादी का दबाव डालता था और नौकरी लगने के बाद इनसिक्योर हो गया. उसने बताया कि पहली तनख्वाह से 1 लाख रुपये पति को दिए और 5 लाख रुपये का लोन लेकर लाइब्रेरी खोलने में मदद की. प्रीति ने दावा किया कि किस्तें उसकी तनख्वाह से कट रही हैं.

दोनों पक्षों ने लगाई शिकायत
प्रीति ने बताया कि उसने सीएम विंडो पर शिकायत दी है और पति ने लिखित में वादा किया था कि वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा. लेकिन अब वह फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, पीतम ने भी सीएम हरियाणा और मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल मामला दोनों परिवारों के बीच विवाद का है, जिस पर पुलिस और प्रशासन की नजर बनी हुई है.

