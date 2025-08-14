नूंह में चार साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी पहचान और पालतू कुत्तों की बुकिंग के नाम पर करते थे ठगी

नूंह जिले की साइबर क्राइम और स्थानीय पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग साइबर ठगी मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सालिम, अब्बास, और दो आमिर शामिल हैं, जो नूंह के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं.

पहले मामले में अपराध शाखा पुन्हाना पुलिस ने सालिम को चीड़ा मोड़ से पकड़ा. वह फर्जी व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट बनाकर सलमान खान और संजय अरोड़ा के नाम से लोगों को आर्थिक मदद का लालच देकर ठगी करता था. उसके पास से मोबाइल फोन, तीन फर्जी सिम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े सबूत बरामद हुए.

साइबर ठगी के मामलों में चार आरोपी गिरफ्तार

दूसरे मामले में अपराध अनुसंधान शाखा तावडू ने अब्बास को नूंह-तावडू रोड के पास हर्बल पार्क से गिरफ्तार किया. वह पालतू कुत्तों की फर्जी बुकिंग कर लोगों से पैसे ऐंठता था. पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन, ठगी से जुड़ी चैट और स्कैनर बरामद किया.

तीसरे मामले में थाना पिनगवां पुलिस ने आमिर को गिरफ्तार किया, जो फर्जी नाम से ऑनलाइन ठगी करता था. उसके पास से मोबाइल फोन, सिम और डिजिटल साक्ष्य मिले. चौथे मामले में अपराध शाखा पुन्हाना ने दूसरे आमिर को पकड़ा, जो फर्जी सिम और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था.

विशेष अभियान के तहत गिरफ्तारियां हुईं

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि साइबर ठगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत यह गिरफ्तारियां हुई हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आमजन को साइबर ठगी से बचाया जा सके.

