नूंह में वकील गिरफ्तार, ISI को गोपनीय जानकारी देने का आरोप, बैंक खातों और नेटवर्क की जांच तेज

नूंह पुलिस ने गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील रिजवान को ISI को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के इनपुट पर हुई कार्रवाई में पता चला कि रिजवान हवाला के जरिए करोड़ों रुपये देश में लाया और यह रकम आतंक गतिविधियों व जासूसी में इस्तेमाल की गई.

ISI का जासूस गिरफ्तार (Photo: Representational)
हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस ने एक वकील को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एक केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर की गई. इस साल मेवात क्षेत्र में पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों की यह तीसरी गिरफ्तारी है.

गिरफ्तार वकील की पहचान रिजवान के रूप में हुई है, जो नूंह के खरखड़ी गांव का रहने वाला है और गुरुग्राम की अदालत में प्रैक्टिस करता है. पुलिस ने बताया कि रिजवान को दो दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. जांच में आरोप पुख्ता होने के बाद उसे तावड़ू सदर थाने में दर्ज मामले के आधार पर गिरफ्तार किया गया.

पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार

पुलिस ने एक और वकील को भी हिरासत में लिया है, जिसका रोल जांच के दायरे में है. अधिकारियों के अनुसार, रिजवान पर गंभीर शक है कि उसने आईएसआई को संवेदनशील जानकारी भेजी और पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के साथ संपर्क में था.

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रिजवान हवाला नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान से करोड़ों रुपये भारत लाता था. यह पैसा आगे आतंकवादी गतिविधियों, जासूसी और ड्रग तस्करी में इस्तेमाल किया गया. जांच में यह भी पता चला है कि उसके पंजाब नेशनल बैंक, तावड़ू शाखा के खाते में कई संदिग्ध बड़े लेनदेन हुए हैं. वह अक्सर पंजाब भी जाता रहा है, जिसकी भी जांच की जा रही है.

पुलिस ने बैंक खाते किए फ्रीज

पुलिस ने उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बड़े पैमाने पर छापेमारी और तकनीकी जांच चल रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. नूंह एसपी राजेश कुमार से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की.

इससे पहले मई में तावड़ू के कंगारका गांव के मोहम्मद तारीफ को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसी महीने रजाका गांव के अरमान को भी जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था.
 

