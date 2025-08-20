scorecardresearch
 

Feedback

करनाल: सड़क किनारे मिली नाबालिग लड़की की लाश, भाई पर हत्या का शक

करनाल के इंद्री इलाके में सड़क किनारे नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका उत्तर प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है. एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि मामले में मृतका के भाई के शामिल होने की संभावना है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

Advertisement
X
सड़क किनारे मिली नाबालिग लड़की की लाश (Photo: Screengrab)
सड़क किनारे मिली नाबालिग लड़की की लाश (Photo: Screengrab)

करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव उमरपुर के पास सड़क किनारे एक नाबालिग लड़की का शव पड़ा हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और इलाके में सनसनी फैल गई.

सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना है.

नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप

सम्बंधित ख़बरें

Dharmasthala mass burial case
धर्मस्थल मास मर्डर: पुलिस ने मिटाए सभी सबूत, अधिकारियों ने कुत्ते की तरह दफनाया लड़की का शव... चौंकाने वाले खुलासे 
सांकेतिक तस्वीर
UP: बलिया में फंदे से लटकता मिला 12 वर्षीय लड़की का शव... परिजनों ने लगाया गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप 
युवती ने जताई थी खुद की हत्या की आशंका. (फाइल फोटो)
'भैया...पति मुझे मार देगा', कुछ घंटों बाद मिला Love मैरिज वाली लड़की का शव 
संदिग्ध अवस्था में घर पर मिला शादीशुदा युवती का शव (फाइल-फोटो)
घर पर संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला शादीशुदा लड़की का शव, 15 दिन पहले आई थी मायके, पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप 
लड़की की हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
घर में मिला आदिवासी लड़की का शव, 4 संदिग्ध हिरासत में, गैंगरेप की आशंका  

करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि सुबह गढ़ीबीरबल रोड पर बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम के साथ वह खुद मौके पर पहुंचे और जांच की. मृतका की पहचान उसके पास से मिले एक कागज के आधार पर की गई, जिस पर दो मोबाइल नंबर लिखे थे.

इसके अलावा एसपी ने बताया कि मृतका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है. उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी. मंगलवार को मृतका और उसके भाई के बीच कहासुनी हुई थी. पुलिस को एक वीडियो भी मिला है, जो जांच का अहम हिस्सा हो सकता है.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

साथ ही उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि होती दिख रही है और मृतका का भाई शक के घेरे में है. हालांकि अभी जांच जारी है और सबूत मिलने के बाद ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी. पुलिस ने मृतका के परिजनों से संपर्क किया है और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.

(रिपोर्टर- कमलदीप)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement