करनाल: सड़क किनारे मिली नाबालिग लड़की की लाश, भाई पर हत्या का शक

करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव उमरपुर के पास सड़क किनारे एक नाबालिग लड़की का शव पड़ा हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और इलाके में सनसनी फैल गई.

सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हत्या का मामला माना है.

नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप

करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि सुबह गढ़ीबीरबल रोड पर बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम के साथ वह खुद मौके पर पहुंचे और जांच की. मृतका की पहचान उसके पास से मिले एक कागज के आधार पर की गई, जिस पर दो मोबाइल नंबर लिखे थे.

इसके अलावा एसपी ने बताया कि मृतका उत्तर प्रदेश की रहने वाली है. उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी. मंगलवार को मृतका और उसके भाई के बीच कहासुनी हुई थी. पुलिस को एक वीडियो भी मिला है, जो जांच का अहम हिस्सा हो सकता है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

साथ ही उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में हत्या की पुष्टि होती दिख रही है और मृतका का भाई शक के घेरे में है. हालांकि अभी जांच जारी है और सबूत मिलने के बाद ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी. पुलिस ने मृतका के परिजनों से संपर्क किया है और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है.

(रिपोर्टर- कमलदीप)

