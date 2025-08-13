scorecardresearch
 

Gurugram: नौकरानी ने मालिक के घर से उड़ाए 30 लाख के जेवर और पिस्टल, तीन गिरफ्तार

गुरुग्राम में सेक्टर-53 स्थित सरस्वती कुंज में काम करने वाली नौकरानी नेहा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 30 लाख के जेवर, नकदी और लाइसेंसी पिस्टल चोरी कर ली। पुलिस ने नेहा, रणवीर सिंह और हरिओम को गिरफ्तार कर चोरी का सामान और कार बरामद की। मामले की तफ्तीश जारी है।

चोरी के आरोप में नौकरानी समेत 3 गिरफ्तार (Photo: Neeraj Vashishta/ITG)
गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर-53 के सरस्वती कुंज इलाके में हुई 30 लाख की चोरी का खुलासा कर नौकरानी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी नौकरानी नेहा ने अपने साथियों रणवीर सिंह (संभल, यूपी) और हरिओम (बुलंदशहर) के साथ मिलकर इस वारदात अंजाम दिया था. 

घटना 2 अगस्त की है, जब घर के मालिक के पिता का निधन हुआ था और परिवार के लोग व्यस्त थे. इसी दौरान नेहा ने अपने साथियों के साथ चोरी की योजना बनाई. आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखा कैश, मकान मालिक की लाइसेंसी पिस्टल और तिजोरी चोरी कर ली.

गुरुग्राम में 30 लाख की चोरी

क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया, जिसमें 7 सोने की चिड़िया, 1 सोने का बिस्किट, 8 सोने की अंगूठी, 2 सोने की चेन, 10 जोड़ी सोने की कान की बालियां, 1 सोने की कान की चेन, 1 सोने का लॉकेट, 1 सोने का ब्रेसलेट, 2 नेकलेस, 4 चांदी की अंगूठी, 1 लाख 55 हजार रुपये नकद, एक लाइसेंसी पिस्टल और चोरी में इस्तेमाल कार शामिल है.

पुलिस ने नौकरानी समेत तीन को अरेस्ट किया

पुलिस पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि आरोपियों ने तिजोरी को काटकर ज्वेलरी और अन्य सामान निकाला. चोरी का सामान सेक्टर-43 और सेक्टर-51 से बरामद किया गया. अब पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है कि नेहा ने पहले कहां-कहां काम किया और कितनी वारदातों में शामिल रही है.

