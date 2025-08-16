scorecardresearch
 

ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल की 2500 पन्नों की चार्जशीट, जासूसी को लेकर इन बातों का जिक्र

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट करीब 2500 पेज की है.

ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने दाखिल की चार्जशीट. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट करीब 2500 पेज की है. चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंट्स के हाथों इस्तेमाल हुई और जानकारी लीक की.

हरियाणा पुलिस सूत्रों के मुताबिक SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) ने दावा किया है कि ज्योति पाकिस्तान के लिए टूल किट के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी. साथ ही पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ जानकारियां शेयर कर रही थी और लगातार उनके टच में थी.

ज्योति पाकिस्तान टूर के दौरान वहां के एजेंटों के टच में आ गई थी. ज्योति के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिली है. चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि ज्योति पाक हाई कमीशन में तैनात दानिश अली से भी लगातार टच में थी.

ज्योति को 16 मई को किया गया था गिरफ्तार

पुलिस को ज्योति और दानिश के बीच के चैट्स भी मिले हैं. ज्योति की ISI एजेंट शाकिर, हसन अली के अलावा नासिर ढिल्लों से भी बात होती थी. ज्योति और हसन नाम के एक एजेंट की चैट्स भी पुलिस के हाथ लगी है. ज्योति की सारी विदेशी यात्रा का जिक्र भी केस डायरी में किया गया है.

आपको बता दें कि ज्योति को 16 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. तब से ही वह न्यायिक हिरासत में है. इस मामले में कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी हरियाणा पुलिस ने समन कर पूछताछ की थी. 

