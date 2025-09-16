पलवल: नशे में धुत हेड कॉन्स्टेबल ने तीन बच्चों को कार से कुचला, 2 की मौत

हरियाणा के पलवल में सोमवार को तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. जहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया. जिससे दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक की हालत गंभीर है. मामला हथीन सब डिविजन के उटावड़ गांव का है. बताया जाता है कि टक्कर मारने के बाद पुलिसकर्मी भागने लगा था.

हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. वहीं पुलिस जब आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी पीछा किया. क्योंकि लोग चाहते थे कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने ही हो. फिलहाल घटना के बाद से ही तनाव का माहौल है.

यह भी पढ़ें: पलवल: गाय ले जा रहे दो शख्स को गौरक्षकों ने पीटा, एक की मौत, पीड़ित का पुलिस पर गंभीर आरोप

एक बच्चे की हालत गंभीर

मौके पर आसपास के थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. जबकि दोनों बच्चों के शवों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया है. इसके अलावा घायल बच्चे को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है. मृतक बच्चों के पिता शाहबुद्दीन ने बताया कि उनका परिवार नूरिया मोहल्ले में रहता है. उनके 3 बच्चे उटावड़ के निजी स्कूल गरीबा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे. इनमें अयान (5), अहसान (7) और अरजान (9) शामिल थे.

Advertisement

शाहबुद्दीन के मुताबिक आयान और अहसान पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे. छुट्टी के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए सड़क पर आए तो एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी. जिससे अयान और अहसान की मौत हो गई. जबकि, अरजान की हालत गंभीर है.

यह भी पढ़ें: पलवल: गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में एक की मौत, 3 घायल... अब पुलिस ने चार आरोपियों को किया अरेस्ट

छात्रों को टक्कर मारने वाले पुलिसकर्मी की पहचान नरेंद्र कुमार के रूप में की गई है. नरेंद्र हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कॉन्स्टेबल तैनात है. हादसे के वक्त वह नशे में था और नई गाड़ी में सवार था. टक्कर मारने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि मौके से गाड़ी लेकर भागने लगा. इसके बाद लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और करीब 500 मीटर आगे जाकर उसे रोक लिया.

हादसे के बाद लोगों को दिखा रहा था वर्दी की धौंस

शाहबुद्दीन ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी लोगों से झगड़ा कर रहा था. वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने तीन बच्चों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया. वह अकड़ रहा था और लोगों को पुलिस की वर्दी की धौंस दिखा रहा था. मामले में उटावड़ थाना प्रभारी रेणु ने बताया है कि पुलिस कर्मचारी का नाम नरेंद्र है. वह बहीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पहाड़ी का रहने वाला है और नूंह डीएसपी कार्यालय में रीडर है.

Advertisement

नरेंद्र अपनी ड्यूटी कर घर लौट रहा था. वह नूंह की तरफ से अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान होडल-नूंह रोड पर गांव उटावड़ में उसकी गाड़ी से 3 बच्चों को टक्कर लगी. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. गाड़ी को भी कब्जा में लिया गया है.

---- समाप्त ----