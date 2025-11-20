scorecardresearch
 

हॉरर किलिंग: बेटी की लव-मैरिज से नाराज था परिवार, गोलियों से भूनकर उतार दिया मौत के घाट

हरियाणा के रोहतक के कहनी गांव में देर रात हॉरर किलिंग के एक मामले में एक विवाहिता महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस दौरान उसे बचाने आए उसके देवर साहिल को भी गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं. साहिल को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

आरोप है कि महिला के परिवार ने उसके प्रेम विवाह से नाराज होकर इस वारदात को अंजाम दिया. (Photo: Representational)
हरियाणा के रोहतक में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के कहनी गांव में देर रात एक विवाहिता सपना की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि उसके परिवार ने ही इस वारदात को अंजाम दिया. घटना के समय सपना का पति सूरज घर पर मौजूद नहीं था.

हमले में देवर भी हुआ घायल
 
हमले में सपना का देवर साहिल भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. बताया गया कि साहिल सपना को बचाने के लिए आगे आया था, तभी हमलावरों ने उसे भी गोली मार दी. घायल साहिल को तुरंत पीजीआई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

प्रेम विवाह से नाराज था परिवार

जानकारी के अनुसार, गांव के ही एक युवक से सपना ने प्रेम विवाह किया था, जिससे उसका परिवार बेहद नाराज था. इसी नाराजगी के चलते परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया. वारदात की सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कहनी गांव में छानबीन शुरू कर दी है.

