सोनीपत: पहले ईंट मारी फिर धारदार हथियार से किया वार, घरेलू विवाद में पत्नी ने ली पति की जान

सोनीपत के गांव गढ़ी सराय में घरेलू विवाद के चलते पत्नी ने अपने पति सुरेश की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी पत्नी पूनम पर आरोप है कि उसने ईंट और तेज हथियार से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूनम को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

महिला ने की पति की हत्या (Photo: Screengrab)
सोनीपत के गोहाना इलाके के गांव गढ़ी सराय में सोमवार देर रात एक खौफनाक वारदात सामने आई. गांव में रहने वाले सुरेश का शव उसके घर से खून से लथपथ मिला. आरोप उसकी पत्नी पूनम पर है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. देर रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूनम ने पहले ईंट से सुरेश पर हमला किया और फिर तेजधार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी.

घटना का पता लगते ही गांव में सनसनी फैल गई. पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सुरेश के शरीर पर गहरे घावों के निशान पाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खानपुर पीजीआई भेज दिया है.

पत्नी ने की पति की हत्या

स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरेश दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाता था. पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. पुलिस ने आरोपी पत्नी पूनम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने आरोपी पत्नी को अरेस्ट किया

एसीपी मलकीत सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. पत्नी ने ईंट और तेजधार हथियार से हमला कर हत्या की है. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

