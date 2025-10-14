'पहले IPS पूरन की पत्नी को करें गिरफ्तार', सुसाइड करने वाले ASI के परिवार की मांग, नहीं किया अंतिम संस्कार

हरियाणा के रोहतक जिले में मंगलवार को उस समय तनाव फैल गया जब सहायक उपनिरीक्षक (ASI) संदीप कुमार की आत्महत्या के बाद उनके परिवार ने शव पुलिस को देने से इनकार कर दिया. परिवार शव को लेकर अपने पैतृक गांव लाढौत पहुंच गया.

मृतक के परिवार का आरोप है कि संदीप कुमार की मौत के पीछे दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पूरन कुमार का हाथ है. परिवार का कहना है कि जब तक अमनीत पूरन कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.

संदीप कुमार के परिवार ने IAS अमनीत पूरन पर लगाए आरोप

संदीप कुमार की मौत के बाद पूरे इलाके में माहौल गमगीन है. गांव में भारी संख्या में लोग उनके घर के बाहर जुटे हैं. परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बना हुआ है. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार से बातचीत की कोशिश की. हालांकि, परिवार अपने फैसले पर अड़ा हुआ है.

ASI संदीप कुमार का सुसाइड नोट

इस मामले ने हरियाणा पुलिस और प्रशासन में हलचल मचा दी है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमनीत पूरन कुमार के खिलाफ जल्द कार्रवाई होती है या नहीं. जिंद में मृतक संदीप के ताऊ के लड़के ने बताया की संदीप दो दिन पहले ही जुलाना अपने पैतृक घर पर आया था.

संदीप के परिवार ने पुलिस को शव देने से किया इनकार

मृतक संदीप के ताऊ के बेटे ने बताया कि संदीप दो दिन पहले ही जुलाना स्थित अपने पैतृक घर आया था. उसने परिवार को बताया था कि पूरन कुमार मामले को लेकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है. घटना की जानकारी परिवार को टीवी के माध्यम से मिली. संदीप की पत्नी और मां फिलहाल रोहतक गई हुई हैं. परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत और निर्णय के बाद ही पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार किया जाएगा.

