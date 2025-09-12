खाना गिराने को लेकर छिड़ा विवाद...युवक ने सहकर्मी को तीसरे फ्लोर से धक्का देकर ले ली जान

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक 19 साल के युवक को अपने सहकर्मी के साथ हुए झगड़े के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि यह घटना 14 अगस्त की रात गांधी नगर कॉलोनी में एक निर्माणाधीन इमारत में हुई, जहां 35 साल का मृतक पप्पू कुमार, उमेश और राजेश नाम के दो लोगों के साथ रहता और काम करता था.

मृतक के छोटे भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उमेश का पप्पू के साथ खाना गिरने को लेकर झगड़ा हुआ था. राजेश ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद पप्पू इमारत की तीसरी मंजिल पर चला गया. उमेश ने उसका पीछा किया और उसे नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

शिकायत के बाद, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया,जो पप्पू के ही इलाके का रहने वाला था. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि अपराध करने के बाद वह भाग गया था और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में विभिन्न स्थानों पर छिपता रहा. लेकिन हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है.'

---- समाप्त ----