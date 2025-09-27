scorecardresearch
 

गुरुग्राम के पब में मस्ती, फिर खौफनाक एक्सीडेंट... थार हादसे में खत्म हो गईं 5 जिंदगियां, मृतकों में जज की बेटी भी शामिल

गुरुग्राम-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुए थार एक्सीडेंट में 5 जानें चली गईं. वहीं एक की हालत गंभीर है. पुलिस का कहना है कि हादसे का शिकार हुए युवक-युवतियां नोएडा से गुरुग्राम पब-बार में पार्टी करने आए थे. मृतकों में दो छात्राएं हैं, जो ग्रेटर नोएडा के लॉ कॉलेज में पढ़ती थीं. वहीं तीन युवक नौकरी करते थे.

हादसे के बाद 50 मीटर के एरिया में बिखर गया कार का मलबा. (Photo: ITG)
हादसे के बाद 50 मीटर के एरिया में बिखर गया कार का मलबा. (Photo: ITG)

गुरुग्राम-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे NCR को हिलाकर रख दिया. तेज रफ्तार थार SUV डिवाइडर से टकराई और देखते ही देखते 5 जिंदगियां खत्म हो गईं. वहीं एक की हालत गंभीर है. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर होते ही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. शवों को निकालने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी.

सेक्टर-40 थाना प्रभारी ललित कुमार के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया कि सभी युवक-युवतियां देर रात नोएडा से गुरुग्राम के पब-बार में पार्टी करने पहुंचे थे. वे सभी तड़के करीब 4:12 बजे पब से निकले और सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 4:22 बजे उनकी थार झाड़सा एग्जिट नंबर 9 के पास डिवाइडर से जा टकराई. ये हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगने के बाद कार चकनाचूर हो गई और उसका मलबा करीब 50 मीटर के दायरे में बिखर गया. मौके पर चीख-पुकार मच गई. थाना प्रभारी ने कहा कि मृतकों में एक जज की बेटी भी है, उसके पिता यूपी में जज हैं.

यहां देखें Video

हादसे में जिनकी जान गई, उनमें 25 वर्षीय प्रतिष्ठा और 26 वर्षीय लावण्या शामिल थीं, जो ग्रेटर नोएडा के लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं. वहीं मृतक युवकों में 30 वर्षीय आदित्य और 31 वर्षीय गौतम एडवर्टाइजिंग बिजनेस से जुड़े थे. एक और युवती सोनी की भी मौके पर मौत हो गई. हादसे में केवल 27 वर्षीय कपिल शर्मा गंभीर रूप से घायल है. कपिल की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस का कहना है कि थार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर ने बैलेंस खो दिया और गाड़ी सीधा डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में सवार पांचों लोगों की मौत मौके पर ही हो गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. थार SUV की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से पता चला कि यह गाड़ी अलीगढ़ में रजिस्टर्ड है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों को सूचना दी. जिन घरों में यह खबर पहुंची, वहां कोहराम मच गया. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)
