सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को मारने आए 5 शूटर का गुरुग्राम में एनकाउंटर, 4 को लगी गोलियां

बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या करने आए शूटरों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद गुरुग्राम एसटीएफ ने 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए 5 शूटरों में से 4 के पैर में गोली लगी है.

बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया. (File Photo: ITG)
बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की हत्या करने गुरुग्राम आए 5 शूटरों की STF के साथ बुधवार को मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पांचों शॉर्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जाता है कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने राहुल फाजिलपुरिया की हत्या के किए शूटर भेजे थे.

आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार राहुल पर जानलेवा हमला हो चुका है. जबकि राहुल के फाइनेंसर की हत्या पहले ही की जा चुकी है. इसी बीच बुधवार को STF और क्राइम ब्रांच गुरुग्राम को सूचना मिली थी कि राहुल फाजिलपुरिया की विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया हत्या की साजिश को अंजाम देने वाले हैं.

इसी सूचना पर गुरुग्राम STF और गुरुग्राम पुलिस की आधा दर्जन क्राइम यूनिट्स के तमाम अधिकारियों ने पटौदी रोड के वजीरपुर इलाके में ट्रैप लगाया. जहां बिना नंबर प्लेट के इनोवा कार पर टीम को शक हुआ. टीम ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की, वैसे ही इनोवा में बैठे हथियारबंद बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी. दोनों तरफ से हुई फायरिंग में चार बदमाशों को पैरों में गोली लगी. जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

एसटीएफ गुरुग्राम के डीएसपी प्रितपाल सिंह ने फोन पर हुई बातचीत में एनकाउंटर पर बयान दिया. जिसके मुताबिक गिरफ्तार सभी बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित सिरधानिया और दीपक नांदल के शार्प शूटर हैं. जिनकी पहचान झज्जर के रहने वाले विनोद पहलवान, सोनीपत के रहने वाले पदम उर्फ राजा, शुभम उर्फ काला, गौतम उर्फ गोगी और आशीष उर्फ आशु के रूप में हुई है.

गिरफ्तार किए गए शूटरों में से 4 को पैरों में गोलियां लगी हैं. जिन्हें गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल मामले में सभी से पूछताछ की जा रही है. एसटीएफ ने दावा किया है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. 

