दनादन फायरिंग, चेहरे पर नकाब... एल्विश यादव के घर गोलियां बरसाते दिखे हमलावर- VIDEO

यूट्यूबर-एक्टर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले ने हर किसी को सन्न कर दिया है. हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विदेश में छुपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. अब गुरुग्राम स्थित एल्विश के घर पर हुए हमले का नया वीडियो सामने आया है. जहां अज्ञात बदमाश उनके घर के बाहर खड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिख रहे हैं.

सामने आया वीडियो...

एल्विश यादव के घर पर गुरुग्राम के सेक्टर-57 में तड़के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच जोरदार फायरिंग हुई. घर के पास बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश आए और दो दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए. अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

अब इस घटना का दिल दहला देनेवाला वीडियो सामने आया है, जहां बदमाश दनादन गोलियां बरसाते दिख रहे हैं. दो बदमाश गेट पर खड़े गोलियां दाग रहे हैं तो वहीं एक बाइक पर बैठा उनका इंतजार कर रहा है. सभी ने चेहरे को मास्क से ढका हुआ है. यहां देखें वीडियो...

विदेश में छुपा गैंगस्टर

वहीं वॉन्टेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की लेटेस्ट फोटो भी सामने आई है. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हिमांशु फिलहाल यूएस में छुपा हुआ है. हिंमाशु ने एक वायरल पोस्ट कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में लिखा था- जय भोले की, हां भाई राम राम सारे भाईयों को. आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है, वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलाई है. इसको आज हमने अपना परिचय दिया है.

'बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वॉर्निंग है.जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला, उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है. तो जो भी सट्टे वाले हैं, तैयार रहो. राम राम, राव इंद्रजीत यादव.'

यहां देखें तस्वीर...

गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की तस्वीर

पुलिस ने बताया कि एल्विश वारदात के वक्त घर में मौजूद नहीं थे. उनके पिता रामावतार की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो ने एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. एल्विश के पिता ने कहा है कि हमारी किसी से कोई रंजिश नही है. वहीं पुलिस ने ये भी साफ किया कि ये हमला दबदबा बनाने की भावना से किया गया है.

ये घटना न सिर्फ एल्विश यादव के परिवार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पूरे गुरुग्राम क्षेत्र में सुरक्षा की गंभीर चिंता भी बढ़ा गई है. पुलिस की तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है. वहीं फैंस शॉक्ड हैं.

