गुरुग्राम में मॉडल को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने वाला अस्सिटेंट मैनेजर गिरफ्तार

साइबर सिटी गुरुग्राम में दिनदहाड़े बीच सड़क पर मॉडल के सामने अश्लील हरकत करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल 4 अगस्त को जब मॉडल जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक पर कैब का इंतजार कर रही थी. उसी दौरान युवक ने मॉडल के सामने पैंट की जिप खोली और अश्लील हरकतें करने लगा. पूरी घटना को मॉडल ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था.

गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में जैसे ही वीडियो आई, पुलिस ने थाना सिविल लाइन में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. वहीं घटना के दिन मॉडल ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार कर रही थी. तभी एक युवक लगातार उसे घूरने लगा और फिर पैंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत करने लगा.

इस दौरान मॉडल ने कैब ड्राइवर को कॉल भी किये, लेकिन कैब ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया. जिसके बाद उसने दूसरी कैब बुक की और डरते-डरते घर आई. मॉडल ने कहा कि जिस वक्त यह घटना हुई थी, वह कैब का इंतजार कर रही थी. मॉडल ने बताया कि घटना के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मुझे युवक को थप्पड़ मारना चाहिए था या चिल्लाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि उस समय लड़की के दिमाग में क्या चलता है, कोई नहीं समझता. मैं बस सुरक्षित रहना चाहती थी.

गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान के लिए प्रयास शुरू किए. पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल व आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच के दौरान पुलिस टीम को आरोपी की पहचान करने में कामयाबी मिली. जिसे पुलिस ने गुरुग्राम के सेक्टर-49 से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान 32 वर्षीय अभिलाष कुमार के रूप में हुई है.

आरोपी गुरुग्राम में किराए पर रहता है. आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह शादीशुदा है और उसके 1 बेटा भी है. आरोपी सेक्टर-49 गुरुग्राम में स्थित एक कम्पनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नौकरी करता है. कम्पनी में जाने के लिए वह अपने किराए के मकान से राजीव चौक होकर जाता है. वह अपने बेटे के स्कूल से पैरेंट-टीचर मीटिंग से वापस अपने किराए के कमरे पर जा रहा था. इस दौरान वह राजीव चौक पर रुका और घटना को अंजाम दिया.

