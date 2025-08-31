scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम में हनीट्रैप का खुलासा, वकील और दो महिलाएं गिरफ्तार, बुजुर्ग को फंसाकर मांगे 10 लाख

गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक वकील और दो महिलाओं ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को हनीट्रैप में फंसाकर पैसे वसूलने की कोशिश की. आरोप है कि महिलाओं ने बुजुर्ग को झूठे रेप केस में फंसाकर 10 लाख रुपये की मांग की और बाद में समझौते के लिए 6.50 लाख में डील तय की. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश (Representational image)
बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश (Representational image)

हरियाणा के गुरुग्राम में हनीट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक वकील और दो महिलाओं को एक बुजुर्ग व्यक्ति को झूठे रेप केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कंचन (24), अधिवक्ता कुलदीप मलिक (गुरुग्राम) और आशा (47), जो दिल्ली की रहने वाली है. आशा दिल्ली के नारी निकेतन में कार्यरत है, जबकि कुलदीप गुरुग्राम कोर्ट में वकालत करता है. 

हनी ट्रैप में बुजुर्ग को फंसाने की कोशिश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला तब सामने आया जब पीड़ित की बेटी ने पुलिस को शिकायत दी. शिकायत के अनुसार, दोनों महिलाएं उसके विधुर पिता से फोन पर संपर्क में आईं. 24 मई को ये महिलाएं पीड़ित के घर पहुंचीं और उनमें से एक ने उसके पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद आरोप है कि महिलाओं ने 10 लाख रुपये की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

रोहित गौदारा और गोल्डी बराड़ का शार्प शूटर रोहित. (Photo: Neeraj Vashisht/ITG)
गैंगस्टर रोहित गौदारा और गोल्डी बराड़ का शार्प शूटर गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद STF ने पकड़ा  
ED action in Greenopolis housing scam
गुरुग्राम के ग्रीनोपोलिस हाउसिंग घोटाले में ईडी का एक्शन, प्रमोटर्स के खिलाफ केस दर्ज, 600 करोड़ के गबन का है आरोप 
बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया. (File Photo: ITG)
सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को मारने आए 5 शूटर का गुरुग्राम में एनकाउंटर, 4 को लगी गोलियां 
महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका- (Photo: Representational)
गुरुग्राम: बारिश से गीली बालकनी से फिसली महिला नीचे गिरी, हो गई मौत 
गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही अलवर की रहने वाली छात्रा का शव कैंपस में मिला है. (Photo: Freepik)
गुरुग्राम: यूनिवर्सिटी कैंपस में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव, जांच में जुटी पुलिस 

पीड़ित परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो 18 जून को आरोपियों ने बुजुर्ग के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया. जब परिवार को केस की जानकारी हुई, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस ने दो महिलाओं और वकील को किया गिरफ्तार

पीड़िता की बेटी ने डीसीपी करण गोयल को मामले की जानकारी 21 जुलाई को दी और पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी, जिसमें वकील 6.50 लाख रुपये में समझौते की बात कर रहा था. पुलिस ने पालम विहार थाने में एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को शुक्रवार और शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और कौन इसमें शामिल है.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement