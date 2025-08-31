गुरुग्राम में हनीट्रैप का खुलासा, वकील और दो महिलाएं गिरफ्तार, बुजुर्ग को फंसाकर मांगे 10 लाख

हरियाणा के गुरुग्राम में हनीट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक वकील और दो महिलाओं को एक बुजुर्ग व्यक्ति को झूठे रेप केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कंचन (24), अधिवक्ता कुलदीप मलिक (गुरुग्राम) और आशा (47), जो दिल्ली की रहने वाली है. आशा दिल्ली के नारी निकेतन में कार्यरत है, जबकि कुलदीप गुरुग्राम कोर्ट में वकालत करता है.

हनी ट्रैप में बुजुर्ग को फंसाने की कोशिश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला तब सामने आया जब पीड़ित की बेटी ने पुलिस को शिकायत दी. शिकायत के अनुसार, दोनों महिलाएं उसके विधुर पिता से फोन पर संपर्क में आईं. 24 मई को ये महिलाएं पीड़ित के घर पहुंचीं और उनमें से एक ने उसके पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद आरोप है कि महिलाओं ने 10 लाख रुपये की मांग की.

पीड़ित परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो 18 जून को आरोपियों ने बुजुर्ग के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया. जब परिवार को केस की जानकारी हुई, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस ने दो महिलाओं और वकील को किया गिरफ्तार

पीड़िता की बेटी ने डीसीपी करण गोयल को मामले की जानकारी 21 जुलाई को दी और पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी, जिसमें वकील 6.50 लाख रुपये में समझौते की बात कर रहा था. पुलिस ने पालम विहार थाने में एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को शुक्रवार और शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और कौन इसमें शामिल है.'



