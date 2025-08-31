scorecardresearch
 

गैंगस्टर रोहित गौदारा और गोल्डी बराड़ का शार्प शूटर गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद STF ने पकड़ा

गुरुग्राम में एसटीएफ टीम की गैंगस्टर रोहित गौदारा और गोल्डी बराड़ के शार्प शूटर से मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने गैंग के शार्प शूटर रोहित को गिरफ्तार कर लिया.

रोहित गौदारा और गोल्डी बराड़ का शार्प शूटर रोहित. (Photo: Neeraj Vashisht/ITG)
रोहित गौदारा और गोल्डी बराड़ का शार्प शूटर रोहित. (Photo: Neeraj Vashisht/ITG)

गुरुग्राम में रविवार सुबह STF टीम की गैंगस्टर रोहित गौदारा और गोल्डी बराड़ के शार्प शूटर से मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बताया जाता है कि दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी. जिससे वह घायल हो गया. जिसके बाद उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हालांकि उसकी हालत को देखते हुए रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया. 

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित के रूप में हुई है. आरोपी हरियाणा के बड़फ़ गांव, जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला है. जिसपर राजस्थान में 25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था. जानकारी के अनुसार एसटीएफ गुरुग्राम यूनिट को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर रोहित गौदारा का शार्प शूटर रोहित सफेद रंग की बिना नंबर की अपाचे बाइक से आ रहा है.

इसी सूचना पर एसटीएफ के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान और उनकी टीम ने ट्रैप लगाया. वहीं, अपाचे बाइक पर आते संदिग्ध रोहित को टीम ने जब रुकने का इशारा किया तो वह रुका नहीं. वहीं, खुद को एसटीएफ टीम से घिरा देखने के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी. दोनों तरफ से तकरीबन 4 राउंड फायरिंग के बाद आरोपी रोहित के राइट साइड घुटने में गोली लग गई. जिसे काबू कर गुरुग्राम नागरिक अस्पताल ले जाया गया. 

जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहित को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया. आपको बता दें कि श्री गंगानगर के व्यापारी पर फायरिंग कर रोहित सुर्खियों में आया था. प्रारम्भिक जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रोहित जून 2025 में श्री गंगा नगर व्यापारी पर फायरिंग की थी. उसने ऐसा गैंगस्टर रोहित गौदारा और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कहने पर किया था.

इसके बाद व्यापारी से वसूली कर फरार हो गया था. जिसके बाद राजस्थान सरकार ने उस पर 25 हज़ार का इमान घोषित किया था. इसके अलावा रोहित के खिलाफ आधा दर्जन संगीन मामले राजस्थान और हरियाणा के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. फिलहाल रोहित को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है. 

---- समाप्त ----
