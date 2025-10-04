scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम में 29 वर्षीय महिला टीचर से गैंगरेप, जिम ट्रेनर और डांसर समेत 4 गिरफ्तार

गुरुग्राम में एक महिला टीचर से उसके ही पुरुष दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया. महिला टीचर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
गुरुग्राम में महिला टीचर से हैवानियत. (Photo: Representational )
गुरुग्राम में महिला टीचर से हैवानियत. (Photo: Representational )

गुरुग्राम के नामी स्कूल की 29 वर्षीय महिला टीचर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि एक अक्टूबर की रात साउथ सिटी इलाके में 4 युवकों ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया. आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद महिला टीचर किसी तरह घर पहुंची और फिर 2 अक्टूबर को सेक्टर-51 महिला थाने में शिकायत दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया. जिसके बाद मामला दर्ज कर गैंगरेप में शामिल 4 युवकों गौरव, नीरज, अभिषेक और योगी को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: 'तेरे पास बॉयफ्रेंड है? तो मैं तुझे...' कहकर रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की को बुलाया, फिर 8 लोगों ने किया गैंगरेप

सम्बंधित ख़बरें

बीयर पिलाई, बिरयानी खिलाई, फिर किया बलात्कार... महिला की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या 
जेठ पीड़िता को बोलते- ऐसा करने से तुम्हारा बीमार पति जल्दी ठीक होगा.(Photo:ITG)
'दरवाजे पर कूलर लगा था, तो रात को कमरे में घुस आते थे दोनों जेठ', FIR में गैंगरेप पीड़िता की दास्तां 
Sonipat crime branch officer attack
सोनीपत: जांच के दौरान क्राइम ब्रांच इंचार्ज पर जानलेवा हमला, आरोपी पिता-पुत्र फरार 
हरियाणा के यूट्यूबर वसीम अकरम पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप
ज्योति मल्होत्रा के बाद दो और यूट्यूबर ग‍िरफ्तार, PAK के ल‍िए करते थे जासूसी?  
7 Years Old child rescue in haryana
7 साल का अगवा मासूम बच्चा बरामद, मां के पूर्व लिवइन पार्टनर ने किया था अपहरण 

गिरफ्तार आरोपियों में कोई जिम ट्रेनर है तो डांस सिखाता है. जबकि पीड़िता गुरुग्राम के नामी निजी स्कूल में टीचर है. जानकारी यह भी सामने आई है कि महिला टीचर को उसके पुरुष दोस्त ने ही धोखा दिया. प्रारंभिक तफ़्तीश में खुलासा हुआ कि पीड़िता की गौरव नाम के युवक से पहले से जान पहचान थी. दोनों किसी पार्टी के दौरान मिले फिर दोनों में बातचीत होनी शुरू हो गई.

Advertisement

पार्टी से लौटने के दौरान हुई हैवानियत

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया की बीती 1 अक्टूबर को पीड़िता दिल्ली के किसी पार्टी में गयी थी और जब वह वापस घर लौट रही थी. तभी देर रात गौरव ने उसे साउथ सिटी इलाके में बुलाया. इसके बाद उसने उसके साथ रेप किया. फिर अपने दोस्तों नीरज, अभिषेक और योगी को भी बुला लिया. जिसके बाद तीनों ने भी महिला के साथ बारी-बारी से घिनौना कृत्य किया.

पुलिस ने बताया कि एक 29 वर्षीय महिला टीचर से गैंगरेप का मामला सामने आया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मामले में चार युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement