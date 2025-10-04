गुरुग्राम में 29 वर्षीय महिला टीचर से गैंगरेप, जिम ट्रेनर और डांसर समेत 4 गिरफ्तार

गुरुग्राम के नामी स्कूल की 29 वर्षीय महिला टीचर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि एक अक्टूबर की रात साउथ सिटी इलाके में 4 युवकों ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया. आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद महिला टीचर किसी तरह घर पहुंची और फिर 2 अक्टूबर को सेक्टर-51 महिला थाने में शिकायत दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया. जिसके बाद मामला दर्ज कर गैंगरेप में शामिल 4 युवकों गौरव, नीरज, अभिषेक और योगी को गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गिरफ्तार आरोपियों में कोई जिम ट्रेनर है तो डांस सिखाता है. जबकि पीड़िता गुरुग्राम के नामी निजी स्कूल में टीचर है. जानकारी यह भी सामने आई है कि महिला टीचर को उसके पुरुष दोस्त ने ही धोखा दिया. प्रारंभिक तफ़्तीश में खुलासा हुआ कि पीड़िता की गौरव नाम के युवक से पहले से जान पहचान थी. दोनों किसी पार्टी के दौरान मिले फिर दोनों में बातचीत होनी शुरू हो गई.

पार्टी से लौटने के दौरान हुई हैवानियत

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया की बीती 1 अक्टूबर को पीड़िता दिल्ली के किसी पार्टी में गयी थी और जब वह वापस घर लौट रही थी. तभी देर रात गौरव ने उसे साउथ सिटी इलाके में बुलाया. इसके बाद उसने उसके साथ रेप किया. फिर अपने दोस्तों नीरज, अभिषेक और योगी को भी बुला लिया. जिसके बाद तीनों ने भी महिला के साथ बारी-बारी से घिनौना कृत्य किया.

