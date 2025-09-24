'तेरे पास बॉयफ्रेंड है? तो मैं तुझे...' कहकर रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की को बुलाया, फिर 8 लोगों ने किया गैंगरेप

महाराष्ट्र के कल्याण एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके रिश्तेदार समेत 8 लोगों ने बलात्कार किया. इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार है जबकि एक आरोपी अभी भी फरार हैं.

इस मामले में पीड़ित छात्रा व परिजनों की शिकायत पर कल्याण महात्मा फुले पुलिस थाने के पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के साथ-साथ पॉक्सो की धारा के तहत मामला दर्ज कराया और पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस टीम उसकी तलाश कर रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग छात्रा कल्याण पश्चिम के एक इलाके में रहती है. उसका एक रिश्तेदार भी उसी इलाके में रहता है.कुछ महीने पहले, इस रिश्तेदार ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर चैट की और उससे पूछा, क्या तेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है ? पीड़िता ने इनकार कर दिया, फिर, मैं तुम्हें एक बॉयफ्रेंड दूंगा कहकर, उसने पीड़िता की एक व्यक्ति से पहचान करवाई. इस बीच, पीड़िता को बहाने से बुलाया और बारी- बारी से 8 आरोपियों ने नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप किया.

चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित छात्रा गर्भवती हो गई. उसके बाद, पीड़िता ने परिवार को घटना के बारे में बताया. तुरंत, लड़की के पिता कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपराधियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार सहित पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया.

इस बीच, पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपियों की तलाश की और 8 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और एक आरोपी की तलाश जारी है. सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. अपराध में इस्तेमाल की गई कार और आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.

