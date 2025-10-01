scorecardresearch
 

गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती स्कॉर्पियो से आतिशबाजी, सनरूफ से दनादन दागे स्काई शॉट्स, Video Viral

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने चलती गाड़ी में आतिशबाजी की. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एक्सप्रेसवे लगातार स्टंटबाजों की पहली पसंद बनता जा रहा है. पुलिस ने कहा कि युवकों ने न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी जोखिम में डाला है.

चलती कार में आतिशबाजी (Photo: Screengrab)
चलती कार में आतिशबाजी (Photo: Screengrab)

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती स्कॉर्पियो में आतिशबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी सवार युवक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए उसमें आतिशबाजी कर रहे हैं. इस लापरवाही ने न केवल उनकी बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया.

वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि यह घटना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-88 के पास की है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आतिशबाजी करने वाले युवक दो अलग-अलग गाड़ियों में सवार थे. यह वीडियो 23 सितंबर का बताया जा रहा है, यानी नवरात्रि शुरू होने के एक दिन बाद की घटना है.

द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती स्कॉर्पियो में आतिशबाजी

बता दें, द्वारका एक्सप्रेसवे स्टंटबाजों की पहली पसंद बन चुका है. यहां आए दिन लक्जरी गाड़ियों में सवार युवक खुलेआम नियमों की अनदेखी करते दिखाई देते हैं. हाल ही में इसी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार थार गाड़ी हादसे में तीन युवतियों और दो युवकों की मौत हुई थी. इसके बावजूद सड़क पर खतरनाक स्टंट और लापरवाह हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की 

पुलिस का कहना है कि ऐसे वीडियो वायरल होते ही तुरंत कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल गाड़ी सवार युवकों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
 

