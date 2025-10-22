scorecardresearch
 

Feedback

पिता DGP रहे, मां मंत्री... बेटे की रहस्यमयी मौत के बाद अब SIT खोलेगी ससुर-बहू के बीच संबंधों का सच

पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी, पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे की रहस्यमयी मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। बेटे का वीडियो सामने आने के बाद जांच में अब ससुर और बहू के रिश्तों की परतें भी उभरने लगी हैं। एफआईआर दर्ज कराने वाले के मुताबिक मौत केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। हालांकि परिवार ने इन आरोपों पर सफाई दी है. 

Advertisement
X
अपने परिवार के साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा (Photo: ITG)
अपने परिवार के साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा (Photo: ITG)

पूर्व पंजाब पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी, पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के 35 वर्षीय बेटे की संदिग्ध हालात में मौत की जांच नई दिशा में मुड़ गई है. अब यह मामला सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं, बल्कि परिवार के भीतर छिपे उन रिश्तों के सच को सामने लाने की कोशिश है, जिन पर अब तक परदे डले थे.

एक सनसनीखेज मौत 

घटना 16 अक्टूबर की है. पंचकूला के सेक्टर-4 में रहने वाले अधिवक्ता आक़िल अख्तर घर में मृत पाए गए. परिवार ने दरवाजा तोड़कर देखा तो आक़िल फर्श पर पड़े थे. बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया. शुरुआत में पुलिस ने इसे एक सामान्य आत्महत्या का मामला माना, लेकिन चार दिन बाद कहानी पूरी तरह बदल गई.

सम्बंधित ख़बरें

चार बसों में लगी आग. (Photo: Screengrab)
रेवाड़ी में भीषण आग... खाली प्लॉट में खड़ी चार बसें जलकर खाक 
DGP OP Singh said, No morale has been broken, nothing has happened.
2 पुलिस अफसरों के सुसाइड पर DGP का बयान, ज‍िसपर हो सकता है नया विवाद  
प्रेमी ही निकला महिला यूट्यूबर का कातिल  
राधिका यादव की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल. (File Photo: PTI)
'सम्मान को ठेस पहुंची, इसलिए की हत्या…' टेनिस प्लेयर राधिका के पिता का कुबूलनामा 
खट्टर ने कहा कि निर्दोषों को न्याय मिलेगा (Photo: PTI)
'भ्रष्टाचार ही सभी समस्याओं की जड़, कुछ लोग दे रहे जातीय रंग', IPS पूरन के आत्महत्या पर बोले खट्टर  

FIR से खुली परतें

20 अक्टूबर को पंजाब के मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन नामक व्यक्ति की शिकायत पर पंचकूला पुलिस ने पूर्व DGP मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, आकिल की पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप में FIR दर्ज की. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आकिल की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और उसने अपनी मौत से पहले एक वीडियो में अपने ही परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. शिकायत के मुताबिक, आक़िल ने कहा था कि उसके परिवार के लोग उसे झूठे मामले में फंसाने या जान से मारने की साजिश रच रहे हैं. इस वीडियो में उसने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा और पत्नी के बीच 'अवैध संबंध' होने का भी जिक्र किया था. इसके अलावा, उसने यह भी दावा किया था कि उसकी मां (रजिया सुल्ताना) और बहन निशात अख्तर सहित पूरा परिवार उसे जान से मारने की साजिश रच रहा है या उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रहा है.

Advertisement

वो वीडियो जिसने सबकुछ बदल दिया

जांच में पुलिस के हाथ वह वीडियो भी लगा, जिसे आकिल ने अगस्त में रिकॉर्ड किया था. वीडियो में वह कह रहा है कि मेरे पिता और परिवार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं. वे मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका प्लान है कि मुझे किसी झूठे केस में फंसा दें या खत्म करवा दें. वीडियो में आकिल भावुक दिखता है, आंखों में आंसू हैं. वह कहता है कि उसे डर है, कहीं घर के भीतर से ही कुछ न हो जाए.

परिवार की सफाई : वो बीमार था, सच्चाई से दूर

पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना ने बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग गंदी राजनीति के तहत उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं. हमारा बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ था. वह इलाज करवा रहा था. कुछ लोग हमारे निजी दुख का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमें न्याय पर भरोसा है. उधर, मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि पुलिस ने शिकायत पर FIR दर्ज करके अपना कर्तव्य निभाया है. FIR का मतलब यह नहीं कि कोई दोषी है. सच सामने आएगा और सबकुछ साफ हो जाएगा. उन्होंने अपने शुभचिंतकों से अपील की कि वे इस घटना को राजनीति की नजर से न देखें.

Advertisement

डीसीपी क्या बोलीं : 

पंचकूला डीसीपी सृष्टि गुप्ता के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की गई है और एसीपी स्तर की अधिकारी की अगुवाई में SIT गठित की गई है. डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा, हम जांच पूरी निष्पक्षता से कर रहे हैं. शुरुआती स्तर पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली थी, लेकिन शिकायत और वीडियो सामने आने के बाद नई दिशाओं में जांच शुरू की गई है. किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी, और कोई दोषी बचेगा नहीं.
 
SIT अब क्या खोजेगी

- क्या यह आत्महत्या थी या सुनियोजित हत्या?

- क्या आकिल के पारिवारिक रिश्तों में कोई ऐसा तनाव था जो उसे मानसिक रूप से तोड़ गया?

- क्या उसके पिता और पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद या संबंध थे ?

- क्या वह वीडियो आकिल ने अपनी मर्जी से रिकॉर्ड किया था या किसी दबाव में?

SIT डिजिटल फॉरेंसिक की मदद से मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से जांच कर रही है.

मानसिक बीमारी या पारिवारिक दबाव?

परिवार का दावा है कि आकिल साइकोटिक डिसऑर्डर से जूझ रहा था. वह इलाज करवा रहा था और कई बार भ्रम की स्थिति में चला जाता था. लेकिन शिकायतकर्ता शमशुद्दीन का कहना है कि बीमारी का हवाला झूठा है. अगर वह मानसिक रूप से अस्थिर था तो फिर उसे अकेले घर में क्यों छोड़ा गया? क्यों नहीं अस्पताल में रखा गया? और फिर उसके वीडियो में जो आरोप हैं, क्या वे सब उसकी कल्पना मात्र हैं. 

Advertisement

(साथ में एजेंसी इनपुट)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement