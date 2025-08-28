फ्रेंड की पत्नी के साथ उत्तराखंड घूमकर लौटा सैलून मालिक, ड्रॉप करने गया तो दोस्त ने चला दी गोली

हरियाणा के फरीदाबाद से एक सैलून मालिक की सरेआम हत्या का डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां उत्तराखंड से वापस लौट कर गाड़ी से सामान उतारते समय सुरेश कुमार पर उसके ही दोस्त विनोद ने तीन गोलियां चला दीं. गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के सेक्टर 10 का निवासी सुरेश कुमार उर्फ डब्लू शराब कारोबारी है. उसके 10 से ज्यादा शराब के ठेके हैं. सुरेश का सेक्टर 10 में ही एक सैलून है, जिसकी मैनेजर मेघा नाम की महिला है. मेघा सुरेश के ही दोस्त विनोद कौशिक की पत्नी भी है. विनोद और मेघा की कई साल तक लव अफेयर रहने के बाद करीब डेढ़ साल पहले मेरिज हुई है. लेकिन दोनों बीच कुछ महीनों से अनबन चल रही थी, जिसके चलते मेघा अपने पति विनोद से अलग रह रही थी.

करीब 3 दिन पहले सुरेश अपने पीएसओ नरेश, उसकी पत्नी दुर्गेश और मेघा के साथ उत्तराखंड घूमने गए थे. जब वह वापस फरीदाबाद लौटे तो मेघा को फरीदाबाद की ही केएलजे सोसाइटी में ड्रॉप करने गए. यहां पर मेघा अपने पति से अलग रहती थी.

Advertisement

फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ यशपाल सिंह ने बताया कि सुरेश कुमार मेघा को छोड़ने के लिए केएलजे सोसाइटी के बेसमेंट में पहुंचा. इस बात की भनक मेघा के पति विनोद को लग गई थी. वह अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर वहां पहुंच गया और जैसे ही उसने विनोद को देखा तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

इस फायरिंग में सुरेश कुमार को तीन गोलियां लगीं, जिसमें एक सुरेश की गर्दन में, एक पेट में और एक गोली उसकी पसली में लगी. सुरेश को घायल देख कर मेघा ने शोर मचा दिया, जिसके चलते आरोपी विनोद और उसका साथी मौके से फरार हो गए. वहीं दूसरी तरफ मेघा और सुरेश का शोर सुनकर पड़ोसी वहां पहुंच गए. इसके साथ ही उन्होंने सुरेश को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को भी सूचित किया. अब पुलिस ने विनोद और उसके साथी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. पीआरओ के मुताबिक दोनों आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.





---- समाप्त ----