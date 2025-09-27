फरीदाबाद में मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार, हत्या सहित कई मामलों में थे वांछित

फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने मारपीट हत्या के प्रयास और रंगदारी के मुकदमे में वांछित कमल भड़ाना सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनमें से मास्टरमाइंड कमल भड़ाना सहित उसके एक साथी शशिकांत के पैर में गोली लगी है तो वहीं उनके दो साथी छीदा और गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक कमल भड़ाना को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया है. जबकि शशिकांत का फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों मुठभेड़ शनिवार सुबह 4.30 से 5.30 के बीच हुई बताई जा रही हैं.

इस मामले में जानकारी देते हुए इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कमल भड़ाना और शशिकांत अपने कुछ साथियों के साथ गुड़गांव की ओर से बाइक पर सवार होकर आ रहा है व किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इस सूचना के आधार पर पाली सूरजकुंड रोड पर उन्होंने अपनी टीम के साथ नाकाबंदी की हुई थी. जैसे ही उन्हें बाइक आती हुई दिखी तो उन्होंने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का इशारा किया.

इस पर बदमाशों ने बाइक भगा दी और पाली सूरजकुंड रोड पर अपनी बाइक को उन्होंने पहाड़ी की ओर जैसे ही मोड़ा, वैसे ही उनकी बाइक गिर गई. जिसके बाद दोनों बाइक से उतरकर भागने लगे. जिसमें शशि ने क्राइम ब्रांच की टीम के ऊपर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने भी फायरिंग की. जिससे गोली शशिकांत के पैर में लग गई.

इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने शशि और उसके साथी छिदा को गिरफ्तार कर लिया. दोनों ने पुलिस गिरफ्त में आने के बाद बताया कि मास्टरमाइंड कमल भड़ाना और उसका साथी गोलू दोनों उनका इंतजार सैनिक कॉलोनी रोड पर कर रहे हैं. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम सैनिक कॉलोनी रोड पर पहुंची. जहां क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर गोलू और मास्टरमाइंड कमल भड़ाना ने क्राइम ब्रांच पर फायरिंग कर दी.

ऐसे में क्राइम ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी विजय को छाती पर गोली लगी. लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते उनकी जान बच गई. इसके बाद भी बदमाशों की तरफ से 5 से 6 और फायर हुए. जवाबी कार्रवाई में कमल के पैर में भी गोली लग गई और वह घायल हो गया. जिसके बाद गोलू और कमल को भी हिरासत में ले लिया गया.

इंस्पेक्टर अनिल ने बताया कि फिलहाल घायल कमल को बादशाह खान सिविल अस्पताल से इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया है. वहीं घायल शशिकांत का फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है.

