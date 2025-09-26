गोरखपुर हत्याकांड: मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, एक लाख का था इनामी

उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में गोरखपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी जुबेर को मार गिराया है. आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके सिर पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस ने रामपुर जिले में की गई मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर किया है.

जुबेर विभिन्न आपराधिक मामलों में शामिल था और पुलिस की कई टीमों की तलाश में था. आरोपी के खिलाफ कई हत्या और लूट जैसे संगीन मामले दर्ज थे, जिनमें गोरखपुर हत्याकांड प्रमुख है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने पूरी सावधानी बरतते हुए कार्रवाई की, जिसमें जुबेर को पकड़ने की कोशिश असफल रही और वह मुठभेड़ में मारा गया.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जुबेर की मौत से गोरखपुर और आसपास के इलाकों में अपराधियों के लिए संदेश जाएगा. पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के कब्जे से हथियार और आपराधिक दस्तावेज बरामद हुए हैं.

जुबेर के एनकाउंटर के साथ ही यूपी पुलिस ने अब तक कुल 249 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया है. यह आंकड़ा 20 मार्च 2017 से 26 सितंबर 2025 तक का है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर की इस श्रृंखला में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा का संदेश गया है.

क्या था मामला?

गोरखपुर में 15/16 सितंबर की रात पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआचाफी गांव में पशु तस्करों की तीन गाड़ियां पहुंचीं और मवेशियों को खोलने लगीं. शोर सुनकर ग्रामीण बाहर आ गए. इसी बीच नीट की तैयारी कर रहा 19 वर्षीय दीपक भी मौके पर पहुंच गया. ग्रामीणों और तस्करों के बीच पथराव हुआ, जिसमें दीपक तस्करों के कब्जे में आ गया. कुछ ही देर बाद उसका शव सरैया गांव से बरामद हुआ. घटना के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ था.

