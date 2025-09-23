scorecardresearch
 

Feedback

फरीदाबाद: ACP की Thar ने युवक को कुचला, परिजनों का आरोपी की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार

फरीदाबाद में एसीपी राजेश लोहान की थार से एक युवक मनोज की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि थार एसीपी का बेटा चला रहा था. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर चार लोगों को हिरासत में लिया है. शव का पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे.

Advertisement
X
थार के कुचलने से युवक की मौत (Photo: Sachin Gaur/ITG)
थार के कुचलने से युवक की मौत (Photo: Sachin Gaur/ITG)

हरियाणा के फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. एसीपी राजेश लोहान की थार जीप से कुचले जाने के बाद युवक मनोज की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है. 

मृतक मनोज के दोस्तों के मुताबिक, मनोज 21/22 सितंबर की देर रात वृंदावन से दोस्तों के साथ लौटा था. रात करीब डेढ़ बजे उसके दो दोस्त खाना लेने सेक्टर 12 गए थे. वहां उनकी थार में बैठे लोगों से कहासुनी हो गई. दोस्तों ने मनोज को इसकी जानकारी दी. मनोज और उसके दोस्त अपनी स्कॉर्पियो में मौके पर पहुंचे और थार के सामने गाड़ी लगाई.

थार के कुचलने से युवक की मौत 

सम्बंधित ख़बरें

इंदौर में ड्राइवर ने ट्रक से जमकर कहर बरपाया.(Photo:PTI)
इंदौर: 3 की मौत, 10 घायल; नशेड़ी ड्राइवर पर NSA लगाने की तैयारी  
GAGANPREET KAUR ACCUSED BMW ACCIDENT
BMW हादसा: एक्सीडेंट के बाद क्या बोली थी आरोपी गगनप्रीत, पति ने पुलिस पूछताछ में बताया 
Bus met with an accident in Jaunpur, UP (Photo: ITG)
यूपी: ओवरटेक करने के चक्कर में स्लीपर बस ट्रेलर से टकराई, 4 यात्रियों की मौत 
BMW एक्सीडेंट: 19 KM दूर अस्पताल क्यों ले गए? देखें 'शंखनाद' 
ट्रक ड्राइवरों की थकान और शराबखोरी से हर साल लाखों मौतें (AI Image Generated by:Vani Gupta)
गांजा पीकर ड्राइवर खो रहे होश, शराब-ड्रग्स की लत से हो रहे एक्सीडेंट.. चौंकाने वाली स्टडी 

आरोप है कि स्कॉर्पियो देखकर थार चालक घबरा गया. जैसे ही मनोज गाड़ी से उतरा, थार चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मनोज को टक्कर मार दी. इसके बाद थार ने मनोज को कुचलते हुए वहां से भागने की कोशिश की. गंभीर हालत में मनोज को निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने शव लेने से किया इनकार 

Advertisement

पोस्टमार्टम फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में हुआ. परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया. देर शाम उन्हें पता चला कि थार एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है. डीसीपी सेंट्रल उषा कुंडू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थार चालक समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और थार को कब्जे में कर लिया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement