फरीदाबाद: ACP की Thar ने युवक को कुचला, परिजनों का आरोपी की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार

हरियाणा के फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. एसीपी राजेश लोहान की थार जीप से कुचले जाने के बाद युवक मनोज की मौत हो गई. इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है.

मृतक मनोज के दोस्तों के मुताबिक, मनोज 21/22 सितंबर की देर रात वृंदावन से दोस्तों के साथ लौटा था. रात करीब डेढ़ बजे उसके दो दोस्त खाना लेने सेक्टर 12 गए थे. वहां उनकी थार में बैठे लोगों से कहासुनी हो गई. दोस्तों ने मनोज को इसकी जानकारी दी. मनोज और उसके दोस्त अपनी स्कॉर्पियो में मौके पर पहुंचे और थार के सामने गाड़ी लगाई.

थार के कुचलने से युवक की मौत

आरोप है कि स्कॉर्पियो देखकर थार चालक घबरा गया. जैसे ही मनोज गाड़ी से उतरा, थार चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और मनोज को टक्कर मार दी. इसके बाद थार ने मनोज को कुचलते हुए वहां से भागने की कोशिश की. गंभीर हालत में मनोज को निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

पोस्टमार्टम फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में हुआ. परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया. देर शाम उन्हें पता चला कि थार एसीपी राजेश लोहान के नाम पर रजिस्टर्ड है. डीसीपी सेंट्रल उषा कुंडू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थार चालक समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और थार को कब्जे में कर लिया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

