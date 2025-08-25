scorecardresearch
 

Feedback

एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले दो और शूटर पकड़े गए, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं दोनों

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने दो और शूटर्स को गिरफ्तार किया है. दोनों शूटर्स हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में दोनों शूटर्स. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
पुलिस गिरफ्त में दोनों शूटर्स. (Photo: Arvind Ojha/ITG)

गुरुग्राम में बीते दिनों यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी. जिसके बाद से ही पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही थी. वहीं, अब दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले दो और शूटर्स को गिरफ्तार किया है. दोनों शूटर्स ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. दोनों घर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी नजर आ रहे हैं.

हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं दोनों शूटर्स 

बताया जाता है कि गिरफ्तार दोनों शूटर्स हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं. दोनों की पहचान गौरव और आदित्य के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

elvish yadav case
विदेश में बैठे गैंगस्टर क्यों बने यूट्यूबर एल्विश यादव के दुश्मन? देखें लंच ब्रेक 
एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार. (Photo: ITG)
फरीदाबाद: यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार 
Gunfire outside Elvish Yadavs house in Gurugram, incident captured on CCTV.
गुरुग्राम में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप! एल्विश यादव के घर के बाहर चली गोलियां 
Manishas death: Questions about the police investigation, CBI takes over the case.
मनीषा मौत मामले में पुलिस जांच पर उठे सवाल, क्या CBI सुलझाएगी केस? 
Manisha murder case
मनीषा की मौत की गुत्थी कैसे सुलझेगी? देखें क्राइम कहानियां विथ शम्स 

यह भी पढ़ें: YouTuber एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बाइक बरामद

पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है. दोनों हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं. सीसीटीवी में भी दोनों शूटर्स फायरिंग करते नजर आए थे. 

फायरिंग के लिए दोनों को मिले थे 50-50 हजार रुपये

गौरव और आदित्य फरीदाबाद के रहने वाले हैं. दोनों नीरज फरीदपुरिया से संपर्क में थे. नीरज भी फरीदाबाद का रहने वाला है. फिलहाल वह अमेरिका में मौजूद है. गौरव और आदित्य को 50-50 हजार रुपए एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के लिए मिले थे.

Advertisement

इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार तड़के फरीदपुर गांव के पास एक मुठभेड़ के बाद एक शूटर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार शूटर की पहचान आरोपी इशांत गांधी उर्फ ​​ईशू के रूप में की गई थी, जो फरीदाबाद का रहने वाला है. 

17 अगस्त को की गई थी फायरिंग

पुलिस के अनुसार गांधी को सुबह करीब 4.30 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 30 से क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मोटरसाइकिल चलाते हुए रोका था. रुकने का इशारा करने पर उसने भागने की कोशिश की और टीम पर गोलियां चला दीं.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैरों पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में घटना के दौरान गांधी को गोली चलाते हुए देखा गया था.

आपको बता दें कि 17 अगस्त को गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एल्विश यादव के आवास के बाहर तीन बाइक सवार हमलावरों ने दो दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी. सुबह करीब 5.30 बजे जब यह घटना हुई, तब वह घर पर नहीं थे. इस फायरिंग कांड की जिम्मेदारी 'भाऊ गैंग' ने ली थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement