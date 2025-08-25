एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले दो और शूटर पकड़े गए, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं दोनों

गुरुग्राम में बीते दिनों यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की थी. जिसके बाद से ही पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही थी. वहीं, अब दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले दो और शूटर्स को गिरफ्तार किया है. दोनों शूटर्स ने ही ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. दोनों घर के बाहर लगे सीसीटीवी में भी नजर आ रहे हैं.

हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं दोनों शूटर्स

बताया जाता है कि गिरफ्तार दोनों शूटर्स हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं. दोनों की पहचान गौरव और आदित्य के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

पुलिस ने बताया कि यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने के मामले में दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है. दोनों हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं. सीसीटीवी में भी दोनों शूटर्स फायरिंग करते नजर आए थे.

फायरिंग के लिए दोनों को मिले थे 50-50 हजार रुपये

गौरव और आदित्य फरीदाबाद के रहने वाले हैं. दोनों नीरज फरीदपुरिया से संपर्क में थे. नीरज भी फरीदाबाद का रहने वाला है. फिलहाल वह अमेरिका में मौजूद है. गौरव और आदित्य को 50-50 हजार रुपए एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के लिए मिले थे.

इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार तड़के फरीदपुर गांव के पास एक मुठभेड़ के बाद एक शूटर को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार शूटर की पहचान आरोपी इशांत गांधी उर्फ ​​ईशू के रूप में की गई थी, जो फरीदाबाद का रहने वाला है.

17 अगस्त को की गई थी फायरिंग

पुलिस के अनुसार गांधी को सुबह करीब 4.30 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 30 से क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मोटरसाइकिल चलाते हुए रोका था. रुकने का इशारा करने पर उसने भागने की कोशिश की और टीम पर गोलियां चला दीं.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैरों पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया. जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में घटना के दौरान गांधी को गोली चलाते हुए देखा गया था.

आपको बता दें कि 17 अगस्त को गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित एल्विश यादव के आवास के बाहर तीन बाइक सवार हमलावरों ने दो दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी. सुबह करीब 5.30 बजे जब यह घटना हुई, तब वह घर पर नहीं थे. इस फायरिंग कांड की जिम्मेदारी 'भाऊ गैंग' ने ली थी.

