YouTuber एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बाइक बरामद

गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जतिन (24), निवासी पर्वतीय कॉलोनी, फरीदाबाद के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.

कब हुई थी घटना?

17 अगस्त 2025 की सुबह करीब 5:25 बजे तीन अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर एल्विश यादव के घर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमलावरों ने घर के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल को निशाना बनाया. मौके से पुलिस को खाली कारतूस बरामद हुए. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

यूट्यूबर के पिता की शिकायत पर थाना सेक्टर-56 में मामला दर्ज किया गया था. जांच के लिए सीन-ऑफ-क्राइम, FSL और फिंगरप्रिंट टीमों को मौके पर बुलाया गया था.

कैसे हुई आरोपी की गिरफ्तारी?

क्राइम ब्रांच सेक्टर-40 की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जतिन को 23 अगस्त को गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह पिछले दो महीने से गुरुग्राम में रैपिडो बाइक पर सवारी ढोने का काम कर रहा था. अपने साथियों के कहने पर उसने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई, जिसका इस्तेमाल फायरिंग की घटना को अंजाम देने में किया गया.

पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी?

आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग कर रहे हैं.

