डबल मर्डर से दहला रोहतक... पुरानी रंजिश में एक को मारी गोली, दूसरे को धारदार हथियार से मार डाला

हरियाणा का रोहतक शहर सनसनीखेज वारदात से दहल उठा. यहां फतेहपुरी कॉलोनी में डबल मर्डर की घटना ने दहशत फैला दी. मामला ओल्ड सब्जी मंडी थाना क्षेत्र का है. यहां गुरुवार रात करीब आठ बजे दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते गोली चलने लगी और धारदार हथियार से हमला किया गया. इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के दो लोगों की मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 28 वर्षीय सुमित और 32 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है. दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे. सुमित और मनीष के बीच लगभग छह साल से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था. इसी के चलते सुमित का परिवार कुछ समय के लिए झज्जर चला गया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने वापस फतेहपुरी कॉलोनी में नया मकान बनवाकर रहना शुरू किया. संयोगवश, मनीष भी दोबारा उसी इलाके में बस गया, जिससे दोनों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया.

सुमित अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठा था. तभी मनीष वहां से गुजरा और किसी पुरानी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और दोनों पक्षों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. इस दौरान मनीष, जो पेशे से ड्राइवर है, उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी. गुस्से में उसने सुमित के सीने में गोली मार दी. गोली लगने से सुमित वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गोली चलने के बाद माहौल और भड़क गया. सुमित के परिवार और मोहल्ले के लोगों ने मनीष को पकड़ लिया और गुस्से में तेजधार हथियार से उस पर हमला कर दिया. वार इतने गंभीर थे कि मनीष की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल (FSL) टीम मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया. मौके से साक्ष्य जुटाने और हथियारों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है.

पुलिस ने कहा कि फतेहपुरी कॉलोनी में दो लोगों के मर्डर की सूचना मिली थी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. दोनों मृतकों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है. सुमित की मां सुमन और पिता वीरेन्द्र ने कहा कि मनीष उनके बेटे के पीछे काफी समय से पड़ा हुआ था. आज मनीष आया और बिना किसी वजह के गाली-गलौज शुरू कर दी. जब हमने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उसने सुमित को गोली मार दी. गोली लगते ही हमारा बेटा वहीं गिर गया. इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा और बढ़ गया और मनीष की भी मौत हो गई.

वीरेन्द्र ने कहा कि छह साल से हमारी मनीष के साथ रंजिश चली आ रही थी. इसी वजह से हम कुछ साल पहले झज्जर चले गए थे, लेकिन अब जब फतेहपुरी कॉलोनी में नया मकान बनाया तो वह भी फिर वहीं आकर रहने लगा. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस ने दोनों पक्षों के घरों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जाएगी. दोनों के मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए गए हैं.

