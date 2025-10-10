IPS पूरन की पत्नी को मिली 24X7 की सिक्योरिटी, सुसाइड केस की जांच के लिए SIT भी गठित

ADGP वाई. पूरन कुमार सुसाइड केस के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अमनीत पी. कुमार ने हाल ही में अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और लिखित रूप से सुरक्षा की मांग की थी. उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने उनके घर के बाहर एक स्थायी सिक्योरिटी बूथ बना दिया है.

इस बूथ में हरियाणा पुलिस के जवानों की 24 घंटे तैनाती रहेगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ विशेष शाखा के अधिकारी भी निगरानी करेंगे.

24 घंटे तैनात रहेंगे पुलिस के जवान

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवार को पूरी सुरक्षा दी जा रही है और क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ा दी गई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा स्तर और बढ़ाया जा सकता है. इससे पहले अमनीत कुमार ने DGP हरियाणा और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि उन्हें और उनके बच्चों को खतरा है, इसलिए तुरंत सुरक्षा दी जाए. अब प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है.

परिवार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने उठाया कदम

बता दें, दिवंगत एडीजीपी वाई. पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कौर ने सेक्टर-11 पुलिस थाने में एक नया आवेदन दिया है. इसमें उन्होंने मांग की है कि आत्महत्या नोट में जिन सभी अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, उन्हें एफआईआर में संदिग्ध कॉलम में शामिल किया जाए. अमनीत कौर का कहना है कि इन नामों को सिर्फ औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि आत्महत्या नोट के अनुसार वास्तविक संदिग्ध के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए. परिवार ने अब तक दिवंगत आईपीएस अधिकारी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है, जिससे चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार पर दबाव बढ़ गया है. फिलहाल अधिकारी का शव सेक्टर-16 अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है.

छह सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन

चंडीगढ़ पुलिस ने एडीजीपी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच टीम) का गठन किया है. इस टीम का नेतृत्व आईजी चंडीगढ़, पुष्पेंद्र कुमार करेंगे. टीम में एसएसपी चंडीगढ़ कनवदीप कौर, एसपी सिटी केएम प्रियंका, डीएसपी ट्रैफिक चरणजीत सिंह विर्क, एसडीपीओ साउथ गुरजीत कौर और थाना सेक्टर-11 के एसएचओ जयवीर सिंह राणा शामिल हैं. यह टीम मामले की हर पहलू से गहराई से जांच करेगी ताकि सच्चाई सामने आ सके.

