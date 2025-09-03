भिवानी में बारिश के चलते गिरा मकान... एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत

हरियाणा के भिवानी में कलिंगा गांव में मंगलवार देर रात हादसा हो गया. यहां बारिश के कारण एक मकान गिर गया. जिससे मकान में सो रहे एक ही परिवार के 6 सदस्य दब गए. सुबह 5 बजे गांव वालों ने सभी को बाहर निकाला और रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया. हालांकि, तब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: पूर्वी दिल्ली में जर्जर मकान गिरा, तीन बच्चे मलबे में दबे, एक की हालत गंभीर

मृतकों में तीनों लड़कियां हैं. जिनकी पहचान 13 वर्षीय अंशिका, 10 वर्षीय निशा और 8 वर्षीय भारती के रूप में हुई है. वहीं, ओमपाल, पत्नी अनीता और सबसे छोटा बेटा सौरभ हैं. तीनों का इलाज पीजीआई के ट्रामा सेंटर में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: उज्जैन रेप कांड के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना मकान गिराया, VIDEO

पुलिस ने बताया कि भिवानी के कलिंगा गांव में एक हादसा हो गया. जिससे दबकर एक ही परिवार के तीन लड़कियों की मौत हो गई. जबकि तीन अन्य लोग घायल हैं. जिनका इलाज रोहतक पीजीआई के ट्रामा सेंटर में चल रहा है. मकान गिरने की वजह बारिश बताई जा रही है.

---- समाप्त ----