पूर्वी दिल्ली में जर्जर मकान गिरा, तीन बच्चे मलबे में दबे, एक की हालत गंभीर

दिल्ली के मंडावली इलाके में शुक्रवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक जर्जर मकान अचानक गिर पड़ा. बताया जा रहा है कि यह मकान लंबे समय से खंडहरनुमा स्थिति में था और इसमें कोई नहीं रहता था. हादसे के वक्त तीन छोटे बच्चे गली से गुजर रहे थे, तभी यह मकान उनके ऊपर गिर गया और वो मलबे के नीचे दब गए.

एक बच्चे की हालत गंभीर

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और बच्चों को मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की. आनन-फानन में तीनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि दो बच्चे खतरे से बाहर हैं, हालांकि एक की हालत थोड़ी गंभीर बनी हुई है. फिलहाल उसका इलाज जारी है.

मौके पर दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और बीएसईएस के अधिकारी पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. टीम ने मलबे की गहन जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके नीचे कोई और फंसा न हो. शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि हादसे के समय मकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था.

जर्जर मकानों को हटाने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडावली और आसपास के क्षेत्रों में कई पुराने और खस्ताहाल मकान हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं. लोगों ने प्रशासन से ऐसे जर्जर मकानों को जल्द खाली करवाने और ढहाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो.

गौरतलब है कि दिल्ली में बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, जब पुराने और कमजोर मकान हल्की सी बारिश या नमी से भी गिर पड़ते हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.



