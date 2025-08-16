scorecardresearch
 

Gujarat: पति की कम सैलरी से परेशान महिला, जेठ के कमरे से उड़ाए 4.55 लाख रुपये, फिर...

राजकोट में महिला ने पति की कम सैलरी से परेशान होकर जेठ के कमरे से 4.55 लाख रुपये चुराए और नकाबपोश चोरों की फर्जी लूट की कहानी गढ़ दी. उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद पर हमले की झूठी कहानी भी सुनाई. जांच में पुलिस ने कुछ ही घंटों में नाटक का पर्दाफाश कर दिया और महिला को चोरी व धोखाधड़ी की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया.

फर्जी लूट का ड्रामा बेनकाब. (Photo: AI-generated)
गुजरात के राजकोट से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने पति की कम सैलरी से परेशान होकर अपने ही जेठ के कमरे से 4.55 लाख रुपये चुरा लिए और शक से बचने के लिए नकाबपोश चोरों द्वारा लूट की कहानी गढ़ डाली. हालांकि, पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस फर्जी वारदात का पर्दाफाश कर महिला को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के मुताबिक, गांधीग्राम पुलिस को कॉल मिला कि एक महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस को महिला ने बताया कि तीन नकाबपोश बदमाश घर में घुसे थे. एक ने उसका हाथ मरोड़ा और गले पर चाकू रखकर धमकाया. बाकी दो आरोपियों ने उसके घर और बगल में जेठ के घर से 4.55 लाख रुपये नकद व गहने लूट लिए. महिला के अनुसार, कुल मिलाकर 5.44 लाख की संपत्ति चोरी हुई थी.

पुलिस ने जब जांच शुरू की तो घर में बाहरी व्यक्ति के आने-जाने के कोई सबूत नहीं मिले. महिला के बयान संदिग्ध लगने पर कड़ाई से पूछताछ की गई. फिर महिला ने आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया. पुलिस को उसके घर से ही चोरी का पूरा माल बरामद हुआ. महिला ने बताया कि पति की सैलरी बहुत कम है, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था.

इसी वजह से उसने जेठ के कमरे से पैसे चुराए और अपने गहने छुपा दिए ताकि यह लगे कि बदमाश दोनों घरों से लूट कर ले गए हैं. पुलिस ने महिला को चोरी और पुलिस को गुमराह करने सहित कई धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों के मुताबिक, महिला की हरकत ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को भी हैरान कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

