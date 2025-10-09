2 सांड़ों की ऐसी लड़ाई आपने आज तक नहीं देखी होगी, Video

गुजरात के नडियाद शहर की सीमा में स्थित बिलोदरा फाटक के पास गुरुवार को मुख्य हाईवे पर अचानक दो सांड़ आपस में भिड़ गए. दोनों सांड़ लड़ते-लड़ते सड़क के बीचों-बीच आ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई. सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग डरकर अपने वाहन रोकने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सांड़ की यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग दूर हट गए. वाहन चालकों को अपने वाहन रोकने पड़े ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. लोगों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति या वाहन का संपर्क इन सांडों से हो जाता, तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी.

दो सांडों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई

नडियाद शहर के कई इलाकों में इस तरह की घटनाएं बार-बार देखने को मिल रही हैं. बावजूद इसके, नडियाद महानगरपालिका की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. लोगों का कहना है कि महानगरपालिका की पशु पकड़ने वाली टीम इस समस्या को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

शहर की मुख्य सड़कों और हाईवे पर बड़ी संख्या में घूमते आवारा बैलों से लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है. पहले भी नडियाद में आवारा सांड़ के कारण जानलेवा हादसे हो चुके हैं. आज की घटना के बाद नागरिकों ने मांग की है कि महानगरपालिका तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले.

