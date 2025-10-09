scorecardresearch
 

Feedback

2 सांड़ों की ऐसी लड़ाई आपने आज तक नहीं देखी होगी, Video

नडियाद में बिलोदरा फाटक के पास हाईवे पर दो सांड अचानक भिड़ गए, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग दहशत में आ गए. घटना के बाद नगर निगम की पशु पकड़ने वाली टीम की लापरवाही पर सवाल उठे हैं. स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

Advertisement
X
दो सांडों के बीच हुई जमकर लड़ाई (Photo: Screengrab)
दो सांडों के बीच हुई जमकर लड़ाई (Photo: Screengrab)

गुजरात के नडियाद शहर की सीमा में स्थित बिलोदरा फाटक के पास गुरुवार को मुख्य हाईवे पर अचानक दो सांड़ आपस में भिड़ गए. दोनों सांड़ लड़ते-लड़ते सड़क के बीचों-बीच आ गए, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई. सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग डरकर अपने वाहन रोकने लगे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सांड़ की यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग दूर हट गए. वाहन चालकों को अपने वाहन रोकने पड़े ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. लोगों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति या वाहन का संपर्क इन सांडों से हो जाता, तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी.

दो सांडों के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई 

सम्बंधित ख़बरें

Bull attack on man
शख्स को मारने दौड़ रहा सांड एकदम से रुका... वीडियो देख लोग बोले- ये कैसे हुआ 
bull attack in Durga Immersion in Cuttack
मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान सांड का हमला, युवक को सींग से उठाकर पटका, Video  
सांड ने महिला पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
आवारा सांड ने महिला को उठाकर पटका, दिल दहला देगा वीडियो 
गली के कुत्तों से बचने के लिए छत पर चढ़ा सांड.(Photo:ITG)
पीछे पड़े थे गली के कुत्ते, भागते हुए छत पर चढ़ गया सांड... उतारने में छूटे पसीने, Video 
Bull Attack
बुजुर्ग महिला पर सांड ने किया अटैक 

नडियाद शहर के कई इलाकों में इस तरह की घटनाएं बार-बार देखने को मिल रही हैं. बावजूद इसके, नडियाद महानगरपालिका की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. लोगों का कहना है कि महानगरपालिका की पशु पकड़ने वाली टीम इस समस्या को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रही है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

शहर की मुख्य सड़कों और हाईवे पर बड़ी संख्या में घूमते आवारा बैलों से लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है. पहले भी नडियाद में आवारा सांड़ के कारण जानलेवा हादसे हो चुके हैं. आज की घटना के बाद नागरिकों ने मांग की है कि महानगरपालिका तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement