छात्र से एकतरफा प्यार में टीचर की शर्मनाक करतूत, फेक ID बनाकर स्टूडेंट को किया ब्लैकमेल, फिर...

सूरत से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पॉजिटिव ट्यूशन क्लासेस के एक टीचर ने अपनी ही पुरानी स्टूडेंट को फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर परेशान किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी टीचर ने इंस्टाग्राम पर छात्रा के नाम से कई फेक ID बनाई थीं और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी. आरोपी यहीं नहीं रुका, बल्कि WhatsApp पर वर्चुअल नंबर से मैसेज करके भी स्टूडेंट को लगातार हैरेस करता रहा.
मामले के बढ़ने पर छात्रा ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद टेक्निकल जांच के आधार पर आरोपी भावेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी सूरत के कतारगाम इलाके की विट्ठलनगर सोसाइटी में रहता है और मूल रूप से सुरेंद्रनगर जिले के अनिंद्रा गांव का रहने वाला है.
WhatsApp ग्रुप बनाकर परिवार वालों को जोड़ा
छात्रा से नफरत और एकतरफा जुनून में डूबे आरोपी ने एक वर्चुअल नंबर से WhatsApp ग्रुप बनाया और इसमें छात्रा के परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों को जोड़ दिया. इसके बाद आरोपी ने इस ग्रुप में छात्रा की मॉर्फ्ड फोटोज पोस्ट करनी शुरू कर दीं, जिससे उसने छात्रा की छवि खराब करने की कोशिश की. इस हरकत से छात्रा और उसका परिवार मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान हो गया.
आरोपी ने इंस्टाग्राम की फर्जी प्रोफाइल पर छात्रा की पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल किया और लगातार संदेश भेजकर उसे डराता रहा. छात्रा ने बताया कि भावेश उसे बार-बार काम छोड़ने का दबाव भी बना रहा था, जबकि वह 12वीं के बाद से प्राइवेट नौकरी कर रही थी.
पहले भी की थी शिकायत
छात्रा ने 2023 में इंस्टाग्राम पर पहली बार फेक ID बनने पर सिंगनपोर पुलिस स्टेशन में अर्जी दी थी. उस समय आरोपी कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने क्राइम रजिस्टर होने तक यानी 26 मई 2025 तक लगातार छात्रा को टारगेट किया.
छात्रा का कहना है कि वह 2021 तक आरोपी के यहां ट्यूशन पढ़ती थी और उसी दौरान आरोपी ने उसके प्रति गलत इरादे पालने शुरू कर दिए थे. नौकरी शुरू करने के बाद आरोपी का एकतरफा प्यार जुनून में बदल गया और वह उसे हर संभव तरीके से परेशान करने लगा.
साइबर सेल ने टेक्निकल सर्विलांस से पकड़ा आरोपी
सूरत साइबर क्राइम सेल ने शिकायत मिलने के बाद मामले की विस्तृत जांच शुरू की. टेक्निकल सर्विलांस और डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी भावेश सूर्यकांतभाई पटेल वसोया (उम्र 35) को हिरासत में लिया. वह कतारगाम के अंबातलावडी इलाके में पॉजिटिव ट्यूशन क्लासेस चलाता था और छात्रा की पुरानी पहचान का फायदा उठाकर उसे टारगेट कर रहा था.
DCP बिशाखा जैन ने बताया कि आरोपी ने जानबूझकर छात्रा को मानसिक रूप से परेशान करने की रणनीति बनाई थी. पुलिस ने फर्जी ID, वर्चुअल नंबर और ग्रुप से जुड़े सभी डिजिटल सबूत इकट्ठे करके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की प्रक्रिया चल रही है.