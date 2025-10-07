scorecardresearch
 

Feedback

पढ़ाई के लिए डांटने पर छात्र ने दी जान, सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदा

गुजरात के सूरत में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया. उसने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि माता-पिता ने उसे पढ़ाई के लिए डांट दिया था. आत्महत्या से पहले का छात्र का एक वीडियो भी सामने आया है.

Advertisement
X
सोसाइटी के 9वें फ्लोर से कूदकर छात्र ने की खुशकुशी. (Photo: Screengrab)
सोसाइटी के 9वें फ्लोर से कूदकर छात्र ने की खुशकुशी. (Photo: Screengrab)

गुजरात में सूरत जिले के उधना इलाके में एक 12 साल के छात्र ने अपने घर के पास की शुभम रेजीडेंसी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. बताया जाता है कि परीक्षा के दौरान माता-पिता द्वारा पढ़ाई के लिए डांटे जाने के बाद छात्र ने यह कदम उठाया. आत्महत्या से पहले का छात्र का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वह लिफ्ट से बिल्डिंग पर जाते हुए दिखाई दे रहा है. 

मृतक छात्र की पहचान 12 वर्षीय अवनीश तिवारी के रूप में हुई है. आत्महत्या से पहले आए सीसीटीवी में उसके चेहरे के हाव भाव से नहीं लग रहा है कि वह ऐसा कदम उठा लेगा. 9वीं मंजिल से कूदने के बाद नीचे गिरते ही अवनीश तिवारी की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: न सुसाइड नोट, न ही कोई सुराग... IIT कानपुर के हॉस्टल में तीन दिन तक पड़ा रहा धीरज का शव, किसी को नहीं लगी भनक

सम्बंधित ख़बरें

teenager suicide for mobile game
दिल्ली: मोबाइल गेम खेलने पर बड़ी बहन ने लगाई डांट, नाराज नाबालिग ने कर लिया सुसाइड 
Online Game
लखनऊ: 13 साल के यश सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, ऑनलाइन गेमिंग गिरोह का पर्दाफाश 
Bjp gets new state president in Gujarat
गुजरात आजतक: नया BJP प्रदेश अध्यक्ष, 2027 के लिए दांव?  
romantic couple in room
हनीट्रैप, संबंध और 40 लाख की मांग... ऐसे खुला अफसरों को फंसाने वाली 'हसीना' का राज 
बिल्डिंग गिरने से तीन लोगों की मौत. (Photo: AI-generated)
गुजरात: गिर सोमनाथ में गिरी बिल्डिंग, 3 लोगों की दबकर हुई मौत 

छात्र को नीचे पड़ा देख आस-पास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. लेकिन शुभम रेजीडेंसी में कोई भी 12 वर्षीय छात्र को नहीं जानता था. इसलिए उसके शव को अज्ञात मानकर पोस्टमॉर्टम के लिए स्मीमेर अस्पताल भेज दिया गया था. वहीं, जानकारी लगते ही छात्र का परिवार अस्पताल पहुंच गया.

7वीं क्लास का छात्र था अवनीश

Advertisement

खुदकुशी करने वाला छात्र अवनीश तिवारी अपने परिवार के साथ उधना इलाके की प्रभुनगर सोसाइटी में रहता था. तिवारी परिवार में एक बेटा, माता-पिता ही थे. अवनीश घर के पास के एक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था और अभी उसकी परीक्षाएं चल रही थीं व एक पेपर बचा था. 

ऐसे में घरवाले अवनीश को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते थे, लेकिन उसे पढ़ना पसंद नहीं था. इसी बीच सोमवार सुबह अवनीश घर से निकलकर 500 मीटर दूर स्थित शुभम रेजीडेंसी पहुंच गया. जहां लिफ्ट से रेजीडेंसी की छत पर जाते हुए वह सीसीटीवी में कैद हो गया. इसके बाद उसने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement