पढ़ाई के लिए डांटने पर छात्र ने दी जान, सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूदा

गुजरात में सूरत जिले के उधना इलाके में एक 12 साल के छात्र ने अपने घर के पास की शुभम रेजीडेंसी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. बताया जाता है कि परीक्षा के दौरान माता-पिता द्वारा पढ़ाई के लिए डांटे जाने के बाद छात्र ने यह कदम उठाया. आत्महत्या से पहले का छात्र का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वह लिफ्ट से बिल्डिंग पर जाते हुए दिखाई दे रहा है.

मृतक छात्र की पहचान 12 वर्षीय अवनीश तिवारी के रूप में हुई है. आत्महत्या से पहले आए सीसीटीवी में उसके चेहरे के हाव भाव से नहीं लग रहा है कि वह ऐसा कदम उठा लेगा. 9वीं मंजिल से कूदने के बाद नीचे गिरते ही अवनीश तिवारी की मौत हो गई.

छात्र को नीचे पड़ा देख आस-पास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. लेकिन शुभम रेजीडेंसी में कोई भी 12 वर्षीय छात्र को नहीं जानता था. इसलिए उसके शव को अज्ञात मानकर पोस्टमॉर्टम के लिए स्मीमेर अस्पताल भेज दिया गया था. वहीं, जानकारी लगते ही छात्र का परिवार अस्पताल पहुंच गया.

7वीं क्लास का छात्र था अवनीश

खुदकुशी करने वाला छात्र अवनीश तिवारी अपने परिवार के साथ उधना इलाके की प्रभुनगर सोसाइटी में रहता था. तिवारी परिवार में एक बेटा, माता-पिता ही थे. अवनीश घर के पास के एक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता था और अभी उसकी परीक्षाएं चल रही थीं व एक पेपर बचा था.

ऐसे में घरवाले अवनीश को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते थे, लेकिन उसे पढ़ना पसंद नहीं था. इसी बीच सोमवार सुबह अवनीश घर से निकलकर 500 मीटर दूर स्थित शुभम रेजीडेंसी पहुंच गया. जहां लिफ्ट से रेजीडेंसी की छत पर जाते हुए वह सीसीटीवी में कैद हो गया. इसके बाद उसने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

