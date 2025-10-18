Surat: 11वीं मंजिल पर बिछी शराब की महफिल, पुलिस ने मारी रेड तो भागने लगे मेहमान, 17 लोग गिरफ्तार

सूरत के पॉश वेसु इलाके में पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश किया है. वेसु थाना पुलिस ने आगम वर्ल्ड के सामने स्थित मंगलम पैलेस की 11वीं मंजिल पर चल रही शराब पार्टी पर छापा मारकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार लोगों में शहर के व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और पढ़ाई कर रहे युवा शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, सूरत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि वेसु इलाके में एक फ्लैट में शराब पार्टी चल रही है. सूचना मिलते ही वेसु थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खटखटाया. अंदर से दरवाजा खोले जाने पर पुलिस ने जब फ्लैट में प्रवेश किया तो वहां 17 लोग पार्टी करते पाए गए. पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, स्नैक्स और मोबाइल फोन जब्त किए.

छापेमारी के दौरान पुलिस को 750 मिलीलीटर की स्कॉच व्हिस्की की आधी भरी बोतल मिली. इसके अलावा दो खाली बोतलें, छह प्लास्टिक ग्लास, बिंगो चिप्स, तीखी सेव और गाठिया के तीन पैकेट भी जब्त किए गए. कुल बरामद सामान की कीमत ₹5.18 लाख से अधिक आंकी गई है, जिसमें शराब, खाली बोतलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं.

पुलिस ने सभी 17 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सूरत के सिविल अस्पताल भेजा. ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पांच लोगों आदित्य रसिकभाई गोस्वामी, विवेक सुरेशभाई मनानी, दीपेन प्रतापगिरी गोस्वामी, भैरव अरुणकुमार देसाई और दर्शन भावेशभाई चोकसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. जबकि बाकी 12 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही. सभी के खिलाफ शराब पीने और अवैध शराब रखने का केस दर्ज किया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश युवा हैं जो वेसु, अलथान, पालनपुर पाटिया, सिटी लाइट, अडाजण और नानपुरा जैसे प्रतिष्ठित इलाकों से हैं. जांच में पता चला कि इस पार्टी के लिए शराब की सप्लाई रचित राजीव खटोर नामक व्यक्ति ने की थी, जो फिलहाल फरार है. पुलिस अब इस वांछित सप्लायर की तलाश में जुटी है और यह जांच रही है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी.

