scorecardresearch
 

Feedback

Surat: 11वीं मंजिल पर बिछी शराब की महफिल, पुलिस ने मारी रेड तो भागने लगे मेहमान, 17 लोग गिरफ्तार

सूरत के वेसु इलाके की पॉश मंगलम पैलेस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रही शराब पार्टी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. छापे में 17 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और युवा शामिल हैं. पुलिस जांच में 5 लोगों के शराब पीने की पुष्टि हुई. पार्टी में विदेशी व्हिस्की, स्नैक्स और मोबाइल जब्त किए गए.

Advertisement
X
व्यापारी से लेकर स्टूडेंट तक पकड़े गए.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
व्यापारी से लेकर स्टूडेंट तक पकड़े गए.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)

सूरत के पॉश वेसु इलाके में पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश किया है. वेसु थाना पुलिस ने आगम वर्ल्ड के सामने स्थित मंगलम पैलेस की 11वीं मंजिल पर चल रही शराब पार्टी पर छापा मारकर 17 लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार लोगों में शहर के व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और पढ़ाई कर रहे युवा शामिल हैं.

सूत्रों के अनुसार, सूरत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि वेसु इलाके में एक फ्लैट में शराब पार्टी चल रही है. सूचना मिलते ही वेसु थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट का दरवाजा खटखटाया. अंदर से दरवाजा खोले जाने पर पुलिस ने जब फ्लैट में प्रवेश किया तो वहां 17 लोग पार्टी करते पाए गए. पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, स्नैक्स और मोबाइल फोन जब्त किए.

यह भी पढ़ें: गुजरात: साबरकांठा में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो समुदायों में पथराव और आगजनी

सम्बंधित ख़बरें

Audit absence in major Gujarat municipal corporations raises concern
सूरत समेत 8 नगर निगमों में कई साल से ऑडिट क्यों नहीं? देखें गुजरात आजतक 
सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल, प्रिंसिपल निलंबित 
Massive fire breaks out in a textile mill
सूरत में कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, चार घंटे बाद काबू, लाखों का नुकसान 
surat honeytrap case
सूरत का युवक हनीट्रैप में फंसा 
हनीट्रैप गैंग को पुलिस ने पकड़ा. (Photo: ITG)
लड़के ने पूछा- कौन, जवाब आया- शीतल, दोस्ती हो गई, फिर... 

छापेमारी के दौरान पुलिस को 750 मिलीलीटर की स्कॉच व्हिस्की की आधी भरी बोतल मिली. इसके अलावा दो खाली बोतलें, छह प्लास्टिक ग्लास, बिंगो चिप्स, तीखी सेव और गाठिया के तीन पैकेट भी जब्त किए गए. कुल बरामद सामान की कीमत ₹5.18 लाख से अधिक आंकी गई है, जिसमें शराब, खाली बोतलें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं.

Advertisement

पुलिस ने सभी 17 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सूरत के सिविल अस्पताल भेजा. ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पांच लोगों आदित्य रसिकभाई गोस्वामी, विवेक सुरेशभाई मनानी, दीपेन प्रतापगिरी गोस्वामी, भैरव अरुणकुमार देसाई और दर्शन भावेशभाई चोकसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. जबकि बाकी 12 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही. सभी के खिलाफ शराब पीने और अवैध शराब रखने का केस दर्ज किया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश युवा हैं जो वेसु, अलथान, पालनपुर पाटिया, सिटी लाइट, अडाजण और नानपुरा जैसे प्रतिष्ठित इलाकों से हैं. जांच में पता चला कि इस पार्टी के लिए शराब की सप्लाई रचित राजीव खटोर नामक व्यक्ति ने की थी, जो फिलहाल फरार है. पुलिस अब इस वांछित सप्लायर की तलाश में जुटी है और यह जांच रही है कि शराब की यह खेप कहां से लाई गई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement