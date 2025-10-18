scorecardresearch
 

गुजरात: साबरकांठा में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो समुदायों में पथराव और आगजनी

साबरकांठा में देर रात दो समुदायों के बीच मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. बाइक टक्कर से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते पथराव और आगजनी में बदल गया. घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और दो लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति पर काबू पा लिया और चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

गुजरात के साबरकांठा जिले के मोयद गांव में शुक्रवार देर रात दो समुदायों के बीच मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. यह पूरा मामला एक बाइक टक्कर से शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ी और कुछ ही देर में स्थिति बेकाबू हो गई. दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप

घटना के दौरान कई वाहनों के शीशे टूट गए और कुछ घरों की खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. इस हिंसक झड़प में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त तेज कर दी है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मोयद गांव में पटेल और ठाकुर समुदाय के बीच यह विवाद पुरानी तनातनी के कारण और बढ़ गया. पथराव के बाद कुछ अराजक तत्वों ने दोपहिया वाहनों में आग भी लगा दी, जिससे गांव में दहशत फैल गई. हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया और हिंसा को आगे बढ़ने से रोक दिया.

पूरे गांव में पुलिस की तैनाती

साबरकांठा जिला पुलिस के अनुसार, इस घटना में शामिल तीन से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और पूरे गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है. देर रात तक पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी.

सांसद बारिया के गृह जिले में हुई इस घटना ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में पुलिस दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास करेगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. फिलहाल मोयद गांव में माहौल शांत बताया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का कड़ा पहरा कायम है.

 

