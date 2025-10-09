लड़के ने पूछा- कौन... जवाब आया- शीतल, मिलने भी आ गई... फिर सुनसान जगह ले गई और कर दिया कांड

सूरत शहर के सरथाना इलाके से हनीट्रैप का मामला सामने आया है. यहां सिमाड़ा इलाके में रहने वाले अकाउंटेंट को बातों में फंसाकर मिलने बुलाया गया, फिर उसे रेप की धमकी दी गई. उसे किडनैप कर 17 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए. इस पूरे मामले में पुलिस ने गैंग की एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है. इस गैंग में शामिल दो आरोपी फरार हैं. पुलिस का कहना है कि यह गैंग खासकर अमीर युवाओं को टारगेट करती थी.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मार्मिक भूपत भुवा और शीतल पटेल के रूप में हुई है. इन दोनों ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर 25 साल के अकाउंटेंट को हनीट्रैप में फंसाया. शीतल ने उसे अज्ञात मोबाइल नंबर से पहले मैसेज किया. इस पर युवक ने पूछा कि आप कौन हैं तो जवाब आया कि शीतल पटेल हूं.

इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी. बीते 5 अक्टूबर को शीतल ने युवक को कॉल कर सूरत के कामरेज इलाके में टी स्टाल पर बुलाया. जब युवक वहां पहुंचा तो शीतल उसकी बाइक पर बैठ गई और गार्डन में घूमने के लिए कहा.

बाइक पर सवार होकर दोनों कुछ दूर ही पहुंचे थे कि एक बिना नंबर प्लेट वाली कार उनके पास आ गई. कार में शीतल के तीन अन्य साथी थे. सभी ने युवक को रेप केस में फंसाने की धमकी दी और युवक से ऑनलाइन 17 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए. इस मामले की शिकायत युवक ने सूरत के सरथाना पुलिस थाने में दर्ज करवाई. इसके बाद जब जांच हुई तो पुलिस ने शीतल पटेल और मार्मिक भूपत भुवा को गिरफ्तार कर लिया. वहीं गैंग के दो आरोपी फरार हैं.

सूरत शहर पुलिस के डीसीपी राघव जैन ने बताया कि थानों में सूचित किया गया है कि हनीट्रैप के मामलों में गंभीरता से कार्य किया जाए. सरथाना थाने में शिकायत आ रही थी कि एक ग्रुप लड़कों को ब्लैकमेल करता है. हनीट्रैप में फंसाता है. इसमें एक लड़की लड़के को सुनसान इलाके में लेकर जाती है. वहां पर लड़की का ग्रुप पहले से रहता है. लड़की लड़के के साथ जैसे ही पहुंचती है तो वे लोग आकर घेर लेते हैं और मारपीट करते हैं. जो लड़का होता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है.

सरथाना थाने में ऐसे दो केस दर्ज हुए थे, जिसकी जांच के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक मार्मिक भूपत भुवा है, जो ड्राइविंग का काम करता है. दूसरी महिला शीतल पटेल है, जिसकी उम्र 32 साल है, वह अमरोली की रहने वाली है. पुलिस ने दोनों मामलों में अपहरण, एक्सटॉर्शन, मारपीट का मामला दर्ज किया है. इस मामले में एक पीड़ित लड़के ने 17 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे. एक लड़के ने 12,500 रुपये ट्रांसफर किए थे.

