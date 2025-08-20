सूरत: 32 करोड़ के हीरे चोरी होने की बात फर्जी निकली, मालिक ने इस लालच से खुद रची थी साजिश

सूरत के कापोदरा इलाके में हुई 32 करोड़ रुपये की हीरा चोरी की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. डायमंड फैक्ट्री के मालिक ने ही बीमा राशि पाने के लिए चोरी का नाटक रचा था. इस मामले में पुलिस ने मालिक देवेंद्र चौधरी, उनके बेटे ईशान चौधरी और ड्राइवर विकास बिश्नोई सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि फैक्ट्री मालिक देवेंद्र चौधरी कोविड के बाद से भारी कर्ज में डूब गए थे. उन पर करीब 25 करोड़ रुपये का कर्ज था. बीमा की रकम पाने के लिए उन्होंने बेटे और ड्राइवर के साथ मिलकर यह योजना बनाई. जांच में सामने आया कि चोरी से कुछ दिन पहले ही बीमा का नवीनीकरण कराया गया था.

झूठी निकली 32 करोड़ के हीरे की चोरी की बात

चोरी का नाटक रचने के लिए फैक्ट्री से पहले सुरक्षाकर्मी को हटा दिया गया. सीसीटीवी कैमरे कम कर दिए गए और फायर अलार्म को बंद कर दिया गया. तिजोरी गैस कटर से काटी गई थी लेकिन दरवाजों या ताले को तोड़ने के कोई निशान नहीं मिले. यह बात पुलिस के शक की वजह बनी.

पुलिस डायमंड फैक्ट्री मालिक समेत तीन को गिरफ्तार किया

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी की योजना के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी दी थी. इसमें से पांच लाख रुपये तिजोरी में रखे गए थे, जिन्हें गैस कटर से काटकर आरोपी ले गए. योजना थी कि घटना के बाद ड्राइवर विकास को दुबई भेजा जाएगा. पुलिस ने जांच के दौरान सभी तथ्यों को सामने लाकर पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया.

