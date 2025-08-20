scorecardresearch
 

Feedback

सूरत: 32 करोड़ के हीरे चोरी होने की बात फर्जी निकली, मालिक ने इस लालच से खुद रची थी साजिश

सूरत में 32 करोड़ रुपये के हीरे चोरी का मामला फर्जी निकला. डीके एंड संस डायमंड फैक्ट्री के मालिक देवेंद्र चौधरी ने बीमा राशि पाने के लिए खुद ही चोरी का नाटक रचा था. पुलिस ने देवेंद्र चौधरी, उनके बेटे और ड्राइवर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि मालिक पर करीब 25 करोड़ रुपये का कर्ज था.

Advertisement
X
डायमंड फैक्ट्री मालिक समेत तीन गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
डायमंड फैक्ट्री मालिक समेत तीन गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

सूरत के कापोदरा इलाके में हुई 32 करोड़ रुपये की हीरा चोरी की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. डायमंड फैक्ट्री के मालिक ने ही बीमा राशि पाने के लिए चोरी का नाटक रचा था. इस मामले में पुलिस ने मालिक देवेंद्र चौधरी, उनके बेटे ईशान चौधरी और ड्राइवर विकास बिश्नोई सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि फैक्ट्री मालिक देवेंद्र चौधरी कोविड के बाद से भारी कर्ज में डूब गए थे. उन पर करीब 25 करोड़ रुपये का कर्ज था. बीमा की रकम पाने के लिए उन्होंने बेटे और ड्राइवर के साथ मिलकर यह योजना बनाई. जांच में सामने आया कि चोरी से कुछ दिन पहले ही बीमा का नवीनीकरण कराया गया था.

झूठी निकली 32 करोड़ के हीरे की चोरी की बात 

सम्बंधित ख़बरें

तिजोरी काटकर हीरा ले उड़े चोर (Photo: Screengrab)
सूरत में 25 करोड़ की हीरा चोरी, गैस कटर से तिजोरी काट चोर फरार, CCTV डीवीआर भी ले गए साथ 
सांकेतिक तस्वीर.
पन्ना में 32 कैरेट का हीरा चोरी, डेढ़ करोड़ रुपये है कीमत 
ED Action in Vasai Virar
सरकारी जमीन पर 41 इमारतों का अवैध निर्माण और ED का एक्शन... तलाशी में 33 करोड़ कैश और हीरे बरामद 
panna labour founds diamond while mining
200 रुपये में हीरे की खान, मिला ₹40 लाख का हीरा! 
Jaideep Ahlawat,Saif Ali Khan
500 करोड़ के हीरे की चोरी, जयदीप-सैफ ने मि‍लकर बनाया प्लान, रिलीज हुआ ज्वेल थीफ ट्रेलर 

चोरी का नाटक रचने के लिए फैक्ट्री से पहले सुरक्षाकर्मी को हटा दिया गया. सीसीटीवी कैमरे कम कर दिए गए और फायर अलार्म को बंद कर दिया गया. तिजोरी गैस कटर से काटी गई थी लेकिन दरवाजों या ताले को तोड़ने के कोई निशान नहीं मिले. यह बात पुलिस के शक की वजह बनी.

पुलिस डायमंड फैक्ट्री मालिक समेत तीन को गिरफ्तार किया

Advertisement

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी की योजना के लिए 25 लाख रुपये की सुपारी दी थी. इसमें से पांच लाख रुपये तिजोरी में रखे गए थे, जिन्हें गैस कटर से काटकर आरोपी ले गए. योजना थी कि घटना के बाद ड्राइवर विकास को दुबई भेजा जाएगा. पुलिस ने जांच के दौरान सभी तथ्यों को सामने लाकर पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement