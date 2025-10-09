साली से शादी की जिद पर अड़ा जीजा, नहीं माने ससुराल वाले तो 3 बच्चों के बाप ने कर दिया डबल मर्डर

देश के असुरक्षित शहरों में तीसरा स्थान हासिल करने वाले गुजरात के सूरत शहर में एक बार फिर दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है. यहां के उधना पुलिस थाना क्षेत्र इलाके में देर रात को खूनी खेल खेला गया जिसमें एक शख्स ने रिश्तों का कत्ल करते हुए अपनी साली, साले और सास पर कातिलाना हमला कर दिया. इस हमले में साली और साले की मौत हो गई जबकि सास घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती है.

सास, साले और साली पर किया हमला

मृतक भाई- बहन अपनी माता के साथ घर में भाई की शादी होने के चलते चार दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सूरत कपड़ों की खरीदारी के लिए आए थे.पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला जीजा अपनी साली के साथ शादी करना चाहता था इसी विवाद को लेकर उसने अपनी सास, साले और साली पर हमला किया था. साली और साले की मौत हुई है.सूरत के उधना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे जीजा की खोजबीन शुरू की है.

3 बच्चों के पिता ने कर डाला डबल मर्डर

सूरत शहर के उधना पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पटेल नगर इलाके की साईं जलाराम सोसायटी के एक घर में बुधवार की देर रात को खूनी खेल खेला गया था. इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया. यहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने वाले 34 साल के संदीप घनश्याम गौड़ ने यह खूनी खेलकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था.

शादी के लिए मां के साथ कपड़े खरीदने आए थे भाई बहन

संदीप इसी घर में अपनी पत्नी वर्षा गौर और तीन बच्चों के साथ रह रहा था. संदीप का साला निश्चय अशोक कश्यप अपनी बहन ममता कश्यप और माँ शकुंतला देवी के साथ 4 अक्टूबर 2025 को प्रयागराज से सूरत में भाई की शादी के लिए कपड़ो की खरीदी के लिए आया था. कश्यप परिवार को इसकी भनक नहीं थी कि शादी के लिए सूरत में कपड़ों की खरीदी उनके जीवन का अंत लेकर आएगी. बुधवार देर रात को साईं जलाराम सोसायटी के इसी घर में जब सभी लोग मौजूद थे तभी इस घर में रहने वाले संदीप गौर ने अपने साले और सास से अपनी साली के साथ दूसरी शादी करने की इच्छा जताई थी.

साली से करना चाहता था शादी

संदीप की इस इच्छा को सुनकर घर में मौजूद हर कोई हैरान रह गया. इसी बात को लेकर परिवार में बहस छिड़ गई और विवाद में बदल गई . इसी दौरान संदीप गौर ने चाकू से अपने साले निश्चय कश्यप, साली ममता कश्यप और सास शकुंतला देवी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. संदीप के इस हमले में उसके साले और साली की मौके पर पर मौत हो गई. जबकि सास को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

सास की हालत गंभीर

दोहरे हत्याकांड के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और मृतक भाई बहन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिए थे. सूरत पुलिस की डीसीपी डॉक्टर कानन देसाई ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. संदीप गौर ने अपनी साली के साथ शादी करने के लिए झगड़ा किया था जिसमें उसने अपने साले और साली की हत्या कर दी जबकि उसकी सास को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

