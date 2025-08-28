scorecardresearch
 

Feedback

सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार करना रेप नहीं... सूरत कोर्ट का अहम फैसला, 3 साल बाद युवक सभी आरोपों से बरी

गुजरात में सूरत सेशन्स कोर्ट ने तीन साल पुराने रेप के केस में युवक को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं है. यह फैसला तीन साल की कानूनी लड़ाई और सबूतों की जांच के बाद सुनाया गया.

Advertisement
X
सूरत सेशन्स कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला. (Photo: Representational)
सूरत सेशन्स कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला. (Photo: Representational)

गुजरात में सूरत सेशन्स कोर्ट ने तीन साल पुराने रेप के मामले में आरोपी युवक को बरी कर उसे रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत ने बचाव पक्ष की दलील 'तीन साल तक सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं' को मान्य रखते हुए यह फैसला सुनाया है.

दरअसल, यह मामला जुलाई 2022 का है. सूरत के डींडोली की रहने वाली बीबीए की पढ़ाई कर रही युवती ने कतारगाम में एम.टेक की पढ़ाई कर रहे युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा दिया और युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अश्विन जे. जोगड़िया ने अदालत में कहा कि आरोपी ने शिकायत करने वाली युवती के साथ किसी भी प्रकार का जबरदस्ती संबंध नहीं बनाया. प्रेम संबंध टूटने के कारण यह शिकायत दर्ज कराई गई. उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अगर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है तो वह बलात्कार नहीं है. अदालत ने इस तर्क को मानते हुए युवक को बरी कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

गुड्डू, जिसे पुलिस ने गलती रेप केस के एक मामले में गिरफ्तार किया था. (Photo: Screengrab)
कौशांबी: रेप केस में पुलिस ने गलत शख्स को किया गिरफ्तार, गलती का एहसास हुआ तो छोड़ा  
Police filed chargesheet in South Calcutta Law College gangrape case
कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में 4 आरोपियों के खिलाफ 658 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, तीन अहम सबूतों का ज़िक्र  
Satish Golcha Delhi Police Commissioner
शोपियां रेप केस से 1984 के दंगों की जांच तक... IPS सतीश गोलचा क्यों चुने गए दिल्ली पुलिस कमिश्नर? 
UP: पहले फर्जी रेप केस, फिर वसूली और ब्लैकमेलिंग, बीजेपी नेता की शिकायत पर वकील और महिला गिरफ्तार 
जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना (फाइल फोटो)
प्रज्वल रेवन्ना रेप केस: आज फैसला सुनाएगी अदालत, SIT ने सौंपा वीडियो ट्रांसफर से जुड़ा ब्यौरा 
Advertisement

यह भी पढ़ें: 18 या 16 साल... सहमति से सेक्स भी कब बन जाता है अपराध? उम्र घटाने पर क्यों है बहस

अदालत ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता स्वयं शिक्षित है और अपना भला-बुरा समझ सकती है. चूंकि युवती और युवक की जाति अलग-अलग है, इसलिए युवक और उसकी मां ने शादी करने से इनकार कर दिया. हालांकि, युवती ने आरोपी के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा. युवती ने युवक के साथ जाते समय होटल और रेस्टोरेंट में बिना किसी दबाव के अपने पहचान पत्र दिए थे. इसलिए उसके साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं हुई.

युवती ने आरोप लगाया था कि युवक के साथ संबंध के कारण वह प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान गर्भपात का साक्ष्य रिकॉर्ड में आया. एडवोकेट जोगड़िया ने बताया कि अन्य मेडिकल सबूतों के अलावा डीएनए रिपोर्ट भी युवती और युवक के सैंपल से मेल नहीं खाती. 

इसके अलावा जांच करने वाले डॉक्टर की गवाही में दर्ज है कि युवती ने मेडिकल जांच के दौरान 30 से 35 बार शारीरिक संबंध बनाने की बात कही थी, जिससे बचाव पक्ष को शक हुआ कि युवती को निम्फोमेनिया जैसी मानसिक स्थिति हो सकती है. युवती का मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने बचाव पक्ष द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि महिलाओं में अक्सर पुरुषों की तुलना में यौन संबंध बनाने की इच्छा ज्यादा होती है. इसे एक तरह की मानसिक स्थिति माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement