भक्ति के भेष में चोरी! अहमदाबाद जैन मंदिर से 1.64 करोड़ की चांदी गायब, पुजारी और सफाईकर्मी निकले मास्टरमाइंड

गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद के पालड़ी क्षेत्र स्थित श्री लक्ष्मी वर्धक जैन संघ– जैन देरासर से 1 करोड़ 64 लाख रुपये से अधिक की चांदी की आंगी और आभूषण चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. क्राइम ब्रांच और पालड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मंदिर के पुजारी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया गया है.

चोरी की पूरी कहानी



दरअसल, 13 अक्टूबर को जैन देरासर के सेक्रेटरी ने पालड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि मंदिर से भगवान शीतलनाथ और वासुपूज्य स्वामी भगवान को चढ़ाई जाने वाली चांदी की आंगी और आभूषण चोरी हो गए हैं. चोरी गई चांदी का कुल वजन 117 किलो 336 ग्राम था, जिसकी कीमत 1 करोड़ 64 लाख 11 हजार रुपये बताई गई.

जांच के शुरुआती चरण में पुलिस ने देरासर में सफाई का काम करने वाली महिला हेतलबेन को गिरफ्तार किया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी में उसका पति किरणभाई, मंदिर का पुजारी मेहुल राठौड़ और दो चांदी व्यापारी संजय और रौनक भी शामिल थे. मामला गंभीर होने पर जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.

कैसे रचा गया था साजिश का जाल

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर महेंद्र सालुंके ने बताया, पुजारी मेहुल राठौड़ मंदिर में पिछले 15 साल से सेवा कर रहा था. उसे मंदिर के बेसमेंट में बने लॉकर रूम की चाबी दी गई थी, जिसमें चांदी की आंगी और आभूषण रखे जाते थे. बीते साल 2023 से ये कीमती वस्तुएं उसी लॉकर में रखी थीं.

मेहुल ने सफाईकर्मी दंपति किरण और हेतल को लालच देकर अपने साथ मिला लिया. 9 अक्टूबर की रात मेहुल ने चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और देरासर के बेसमेंट से चांदी की आंगी और आभूषण निकाल लिए. वारदात के बाद उसने कैमरे फिर चालू कर दिए ताकि शक न हो.

चोरी में व्यापारी भी शामिल

मेहुल ने चोरी का माल बेचने के लिए चांदी के दो व्यापारियों, संजय और रौनक से संपर्क किया. दोनों ने चोरी की चांदी खरीदकर उसे नकद भुगतान किया. पुलिस के अनुसार, मेहुल ने इस रकम से नई चांदी खरीदने की योजना बनाई थी ताकि चोरी को छिपाया जा सके.

पुलिस की कार्रवाई

क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इनके पास से 48 किलो चांदी, 79 हजार रुपये नकद, चार मोबाइल फोन और बोलेरो पिकअप वाहन बरामद किया है. बरामद वस्तुओं की कुल कीमत 72.87 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस अब चोरी के शेष माल की बरामदगी और इसमें शामिल अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश कर रही है.

