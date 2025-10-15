scorecardresearch
 

Feedback

भारत में होंगे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स! मेजबानी के लिए सुझाया गया अहमदाबाद का नाम

भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने अहमदाबाद को इस बार के आयोजन के लिए प्रस्तावित होस्ट सिटी के रूप में अनुशंसा की है.

Advertisement
X
आखिरी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लिया जाएगा.
आखिरी फैसला 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लिया जाएगा.

भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत के अहमदाबाद की सिफारिश की है. 

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के बयान के अनुसार अब अहमदाबाद के नाम को पूर्ण सदस्य देशों के सामने प्रस्तावित किया जाएगा. इस पर अंतिम निर्णय 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लिया जाएगा. 

अगर नवंबर 2025 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में अहमदाबाद को मंज़ूरी मिल जाती है, तो वह 2010 में नई दिल्ली के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा. नाइजीरिया ने भी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए आवेदन किया था. 

ये सिफारिश कॉमनवेल्थ स्पोर्ट मूल्यांकन समिति द्वारा की गई एक विस्तृत समीक्षा के बाद की गई है. इसमें शहर की तकनीकी तैयारी, खिलाड़ियों की सुविधा, बुनियादी ढांचा, प्रबंधन और कॉमनवेल्थ मूल्यों के साथ तालमेल जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement