गुजरात: सूरत के होटल से हाई-प्रोफाइल Sex Racket का भंडाफोड़, 13 थाई लड़कियां पकड़ी गईं, 1 ग्राहक से लेते थे 5000 रुपये

सूरत के जहांगीरपुरा स्थित पार्क पैवेलियन होटल में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. पुलिस ने 13 थाई महिलाएं और 9 पुरुषों को पकड़ा. होटल मैनेजर रूपेश मिश्रा ने स्वीकार किया कि यह रैकेट विजय मोहन कस्तूरे चलाता था और ग्राहकों से 3500-5000 रुपये लिए जाते थे.

एक ग्राहक से पांच हजार तक वसूलते थे- (Photo: Screengrab)
सूरत शहर के जहांगीरपुरा इलाके में पार्क पैवेलियन नामक होटल में चल रहे हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी, जिसमें 13 थाईलैंड की रहने वाली विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 लड़कियां और 9 पुरुषों को पकड़ा है, जबकि अन्य वांछित आरोपियों की तलाश जारी है. हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग होटल में आने वाले ग्राहकों से 3500 से 5000 रुपये तक वसूलते थे, जबकि थाई महिलाओं को 1500 का भुगतान करते थे. सूरत शहर के जहांगीरपुरा इलाके में यह सेक्स रैकेट व्हाट्सएप के जरिए चल रहा था.

सूरत पुलिस की AHTU को सूचना मिली थी कि जहांगीरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जहांगीराबाद कैनाल रोड स्थित वासु पूज्य इंफ्रा बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर स्थित पार्क पैवेलियन होटल में अवैध वेश्यावृत्ति चल रही है. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और होटल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया था. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए होटल के दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुई. 

सेक्स रैकेट का खुलासा

पुलिस को तोड़ना पड़ा दरवाजा
दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने के बाद, पुलिस को सबसे पहले एक हॉल मिला जहां एक काउंटर टेबल और कुर्सियां रखी थीं. काउंटर के बाईं ओर के गलियारे से आगे बढ़ने पर कमरा नंबर 403 में 7 लोग मौजूद मिले थे. पुलिस ने रूपेश उर्फ रूपेश मिश्रा नामक व्यक्ति से पूछताछ शुरू की, जो होटल में मैनेजर के रूप में काम करता था. पुलिस के सामने उसने स्वीकार किया कि वह ग्राहकों से पैसे लेता था और विदेशी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनवाता था. इसके अलावा होटल में संजय हिंगड़े और राहुल सोलंकी हाउसकीपिंग का काम करते थे, जबकि बिपिन उर्फ बंटी बाबरिया मैनेजर के रूप में काम करता था.

ऐसे चलता था रैकेट
पूछताछ के दौरान, रूपेश मिश्रा ने पुलिस को बताया कि इस रैकेट का मुख्य संचालक विजय मोहन कस्तूरे है, जो होटल का खर्च और कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन करता है. यह रैकेट व्हाट्सएप के जरिए चलाया जाता था और ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान लिया जाता था, जो योगेश दिलीपभाई तालेकर नामक व्यक्ति के बैंक खाते में जाता था. इसके अलावा, अशोक मामा नाम का एक ड्राइवर महिलाओं को लाने और ले जाने का काम करता था. 

एक ग्राहक से 5000 रुपए लिए जाते थे
रूपेश मिश्रा ने पुलिस को बताया कि गलत काम के लिए एक बार ग्राहकों से 3500 रुपए 5000 रुपए लिए जाते थे. जिसमें से 2000 विजय कस्तूरे ने कमीशन के तौर पर रख लिए थे, जबकि 1500 महिलाओं को दिए गए थे. इस छापेमारी के दौरान होटल के कमरा नंबर 407 से 13 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5, 7 और भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 144(2) और 54 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है. 

पुलिस ने होटल मैनेजर और ग्राहकों समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 13 विदेशी महिलाओं को आगे की पूछताछ के लिए जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है. इस मामले की AHTU की एसीपी मिनी जोसेफ ने मीडिया को जानकारी दी थी.

---- समाप्त ----
