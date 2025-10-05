राजकोट: पुलिस स्टेशन के भीतर नाबालिग के साथ थर्ड डिग्री, तड़पता रहा शख्स, हंसता रहा पुलिसकर्मी

गुजरात के राजकोट से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के गांधीग्राम पुलिस स्टेशन के अंदर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स थाने के भीतर ही नाबालिग आरोपी के बालों को खींच-खींचकर उखाड़ रहा है. दर्द से कराहता नाबालिग बार-बार मिन्नत करता दिख रहा है कि उसके बाल कैंची से काट दिए जाएं लेकिन नोचे न जाएं. हैरानी की बात यह है कि शख्स हंसते हुए क्रूरता करता रहा और पुलिसकर्मी अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल दिखे, मानो कुछ हुआ ही न हो.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 31 अगस्त की है. उस दिन चाकू से हमला करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर गांधीग्राम थाने लाया गया था, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग था. इसी नाबालिग के साथ थर्ड डिग्री जैसी बर्बरता की गई. जांच में सामने आया है कि यह क्रूरता करने वाले शख्स का नाम शैलेश है, जो थाने में सफाई का काम करता है और पुलिसकर्मियों का खास माना जाता है.



मामले पर ज़ोन-2 के डीसीपी राकेश देसाई ने आजतक से बातचीत में बताया कि वीडियो में दिख रहे आरोपी शैलेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही घटना के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी एसीपी को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय विधायक डॉ. दर्शिता शाह भी हरकत में आईं और पुलिस कमिश्नर को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा आरोपी के साथ कानूनी तरीके से पेश आना चाहिए. पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त योग्य नहीं है. इस घटना में शामिल व्यक्ति और मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

