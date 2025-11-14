5 साल के बच्चे की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, हादसा सीसीटीवी में कैद; तीन बहनों ने खोया इकलौता भाई

जेतपुर शहर के देसाईवाड़ी क्षेत्र स्थित शिवशक्ति अपार्टमेंट की तीसरी मंज़िल से खेलते-खेलते 5साल का मासूम बच्चा खिड़की से नीचे गिर गया. बच्चे को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई. घटना और भी दर्दनाक इसलिए है, क्योंकि मृतक पांच वर्षीय जयराज अपनी तीन बहनों का सबसे छोटा और इकलौता भाई था.

पुलिस इंस्पेक्टर एडी परमार ने बताया की जेतपुर शहर के देसाईवाड़ी इलाके में पी स्थित शिवशक्ति अपार्टमेंट में परेश भाई और जानवीबेन देवमुरारी अपने चार बच्चों (बेटियां महक (17), वृंदा (15), सेजल (12) और बेटा जयराज के साथ तीसरी मंजिल पर रहती हैं.

दोपहर के समय जब जानवीबेन घर में बाजू के रूम में सो रही थीं, तब जयराज घर के दूसरे कमरे में खेल रहा था. खेलते-खेलते जयराज अचानक खिड़की से नीचे गिर गया. गिरने की तेज आवाज सुनते ही अपार्टमेंट के सभी लोग बाहर दौड़े आए, तो देखा कि जयराज नीचे जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा था. हालांकि, पुलिस इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है. देखें Video:-

जानवीबेन भी अपनी बेटियों के साथ नीचे पहुंचीं और तुरंत बेटे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद जयराज को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि गिरने से सिर में गंभीर चोट (हेमरेज) लगने के कारण जयराज की मौके पर ही मौत हो गई थी.

तीन बहनों के इकलौते भाई की आकस्मिक मौत से मां और तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल में मातम का माहौल छा गया था.

