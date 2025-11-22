Surat: फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने 9वीं मंजिल से कूदकर दे दी जान, जनवरी में थी सगाई और शादी

गुजरात के सूरत शहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 28 साल की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राधिका ने 21 नवंबर की शाम खुदखुशी कर ली. राधिका ने सरथाना इलाके के बिजनेस हब बिल्डिंग में स्थित चाय पार्टनर कैफे की 9वीं मंज़िल से कूदकर अपनी जान दे दी. यह वही कैफे है, जहां वह अक्सर अपने मंगेतर के साथ जाया करती थीं. जनवरी 2026 में राधिका की सगाई और शादी तय थी, ऐसे में उनकी खुदखुशी कई सवाल खड़े कर रही है.

और पढ़ें

कैफे में 20 मिनट बैठने के बाद लिया खौफनाक फैसला

घटना के दिन शाम करीब 8 बजे राधिका अकेले कैफे पहुंचीं. वहां उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, फिर पानी की बोतल और ग्लास मंगाया. कैफे कर्मचारी कोबिद अली के मुताबिक, राधिका करीब 20 मिनट तक बिल्कुल सामान्य तरीके से फोन पर बात करती रहीं. कर्मचारी जैसे ही किचन में गया और वापस आया, उसने देखा कि राधिका ऊपर रेलिंग की तरफ जा रही हैं. कुछ ही सेकंड में राधिका रेलिंग पर चढ़ीं और नीचे कूद गईं. नीचे गिरते ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: इंदौर में प्रेमिका की धमकियों से तंग आकर युवक ने की आत्महत्या, युवती ने वीडियो कॉल पर प्रेमी को उकसाया

राधिका के परिवार और जीवन से जुड़े अहम पहलू

डॉ. राधिका जमनभाई कोटडिया मूल रूप से जामनगर जिले के कलावड तालुका के मोती भेगड़ी गांव की रहने वाली थीं. वर्तमान में वह अपने परिवार के साथ सूरत के सरथाना क्षेत्र में रहती थीं. उनके पिता एक डायमंड फैक्ट्री में डायमंड वर्कर हैं. राधिका पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट थीं और सरथाना-जकातनाका में ‘श्रीजी फिजियो क्लिनिक’ चलाती थीं. वह आत्मनिर्भर थीं और परिवार को भी आर्थिक रूप से सहयोग करती थीं.

Advertisement

जनवरी में होने वाली सगाई और शादी को लेकर राधिका बेहद उत्साहित थीं. रोज सुबह और शाम वह अपने मंगेतर से बात करती थीं. घटना वाले दिन भी वह सुबह अपनी क्लिनिक गईं, फिर दोपहर को घर लौटीं और इसके बाद वापस क्लिनिक चली गईं. शाम को उन्होंने स्टाफ से कहा कि वह योगी चौक जा रही हैं, लेकिन वह सीधा कैफे पहुंचीं.

​

खुदखुशी से पहले मंगेतर को भेजा मैसेज

जांच के दौरान पुलिस को राधिका के व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं. बताया जा रहा है कि राधिका ने अपने मंगेतर को लिखा था 'तुम अपने माता-पिता को छोटी-छोटी बातें मत बताना'. इससे साफ संकेत मिलता है कि राधिका और उनके मंगेतर के बीच कुछ समय से तनाव चल रहा था. दोनों अक्सर वॉयस कॉल और वीडियो कॉल पर बात करते थे, लेकिन अब इन संदेशों की जांच की जा रही है ताकि खुदखुशी की वजह स्पष्ट हो सके.

शादी से ठीक पहले आई मौत ने तोड़ा हौसला

राधिका के मरने की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया. सभी सदस्य घटनास्थल पर पहुंचकर बेसुध रोने लगे. पुलिस ने राधिका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और परिवार के बयान लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. राधिका के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया और फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement

पुलिस ने शुरू की गहन जांच

सूरत पुलिस के एसीपी विपुल पटेल ने बताया कि टीम यह पता लगाने में जुटी है कि राधिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया. पुलिस कैफे के कर्मचारी, परिवार और मंगेतर के बयानों के आधार पर जांच कर रही है. साथ ही राधिका के चैट, कॉल रिकॉर्ड और फोन डेटा की भी गहराई से जांच होगी, जिससे सुसाइड की वजह स्पष्ट हो सके.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----