सरदार पटेल की जयंती पर PM मोदी ने जारी किया स्मारक सिक्का, आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सुबह 8 बजे पीएम मोदी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और पूजन करेंगे.

ऐतिहासिक परेड में शामिल होंगे PM

इसके बाद वह ऐतिहासिक परेड में शामिल होंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. सुबह 10.45 बजे पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के आरंभ कार्यक्रम में भाषण देंगे. दोपहर 12.15 बजे वह एकता नगर से वडोदरा के लिए रवाना होंगे और फिर दोपहर 1 बजे वडोदरा से दिल्ली लौटेंगे.

जारी किया स्मृति सिक्का और डाक टिकट

इससे पहले पीएम मोदी ने सरदार पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर एक स्मृति सिक्का और डाक टिकट जारी किया. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल को समर्पित है. पीएम मोदी ने केवड़िया में सरदार पटेल के परिवार से भी मुलाकात की और कहा कि लौह पुरुष का राष्ट्र निर्माण में योगदान अविस्मरणीय है.

एकता नगर और राजपीपला में प्रधानमंत्री ने करीब 1,220 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. देशभर में सरदार पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है.

