खेलते-खेलते अलमारी में बंद हुई 7 साल की बच्ची, दम घुटने से मौत... मेहसाणा में दर्दनाक हादसा

गुजरात के मेहसाणा के कड़ी इलाके से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. खेलते-खेलते घर की अलमारी में बंद हो जाने से सात साल की मासूम बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई. बच्ची की मां घर की सफाई में व्यस्त थी और इसी दौरान हादसा हो गया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

अलमारी में बंद होने से घुटा बच्ची का दम. (Photo: Screengrab)
गुजरात के मेहसाणा में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां सात साल की बच्ची खेलते-खेलते घर की अलमारी में बंद हो गई, इससे उसका दम घुट गया और दर्दनाक मौत हो गई. घटना के समय बच्ची की मां घर के काम में व्यस्त थी. जब परिजनों को पता चला तो घर में कोहराम मच गया. 

जानकारी के अनुसार, यह घटना कड़ी के करणनगर रोड स्थित सुकन बंग्लाज में हुई. मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले तुषारभाई सूर्यवंशी अपनी पत्नी स्वातिबेन और दो बच्चों के साथ कड़ी में रहते हैं. तुषारभाई काम पर गए थे, जबकि स्वातिबेन घर के कामकाज में व्यस्त थीं. सर्दियों की शुरुआत को देखते हुए उन्होंने दिन में गर्म कपड़े धोकर सुखाए थे और शाम को उन्हें घर के हॉल में रख रही थीं. इसी दौरान उन्होंने छोटे बेटे को सुला दिया और सात साल की बेटी को टीवी देखने के लिए बैठा दिया और छत की सफाई के लिए ऊपर चली गईं.

घर के हॉल में अकेली खेल रही बच्ची एशा खेलते-खेलते अलमारी में चली गई. इस दौरान अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और बच्ची अंदर फंस गई. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुल सका और दम घुटने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. जब मां स्वातिबेन सफाई का काम खत्म कर नीचे आईं, तो बेटी को घर में कहीं नहीं देखा. उन्होंने पूरे घर में खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला. अंत में जब उन्होंने हॉल की अलमारी का दरवाजा खोला, तो अंदर बेटी बेहोश हालत में मिली.

यह भी पढ़ें: खेलते समय पानी की टंकी में गिरा मासूम, जब तक पता चला, तब तक हो गई मौत... जांच में जुटी पुलिस

मां की चीख सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और तुरंत बच्ची को कड़ी के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही कड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. डिप्टी एसपी मिलाप पटेल ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मनीष मिस्त्री
