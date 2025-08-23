खेलते समय पानी की टंकी में गिरा मासूम, जब तक पता चला, तब तक हो गई मौत... जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के पालघर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां छह साल का मासूम खेलते-खेलते पानी की टंकी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उसी दौरान अचानक खुली पानी की टंकी में गिर गया. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना पालघर जिले के उमरोली क्षेत्र स्थित शालिग्राम कॉलोनी में गुरुवार को हुई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्चा खेलते-खेलते घर के पास बनी एक पानी की टंकी के पास पहुंच गया. टंकी खुली हुई थी और उसमें कोई ढक्कन नहीं था. अचानक फिसलने से मासूम सीधे उसमें जा गिरा.

परिजनों को जब देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने इधर-उधर तलाश शुरू की. काफी देर तक खोजबीन के बावजूद कोई सुराग न मिलने पर परिवार ने पुलिस को शिकायत दी. इसके बाद शुक्रवार को स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से खोज अभियान चलाया गया. इसी दौरान पानी की टंकी में मासूम का शव बरामद हुआ.

पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया है. फिलहाल आगे की जांच जारी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद बच्चे के परिजनों में कोहराम मच गया. स्थानीय लोग इस घटना से दुख में हैं. उनका कहना है कि यदि टंकी पर उचित ढक्कन लगाया गया होता तो शायद यह मासूम आज जिंदा होता. हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

